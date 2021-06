Películas y series para papás fuera de serie

El día de hoy celebramos a papá, y para quienes prefieran hacerlo desde casa, proponemos a continuación una lista de largometrajes y producciones en Netflix, Disney+ y Amazon Prime que desde la comedia y el drama, hablan sobre las nuevas paternidades y homenajean los vínculos de afecto.

“Paternidad”, la historia de un padre soltero

Es el nuevo lanzamiento de Netflix que está causando euforia en su recién estreno en la plataforma. Se trata de una cinta que lleva a la pantalla la conmovedora historia real de un padre soltero que, tras perder a su esposa, hace frente a los retos de ser padre, madre y sustento para su pequeña.

El actor Kevin Hart se aleja de la comedia para dar vida a Matt, personaje protagónico inspirado en una historia real a partir de la novela titulada “Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love” (“Dos besos para Maddy: Una memoria sobre la pérdida y el amor”), en la cual se ha basado esta producción que no se pueden perder.

La película se encuentra en el top ten de tendencias del momento de la plataforma.

PAPÁ POR DOS

Esta producción brasileña del 2021 trae a la pantalla la historia de Vicenza, una joven de 18 años que ha vivido en una comunidad hippie toda su vida y mientras su madre está en un retiro espiritual, se escapa al mundo real para encontrar a su padre biológico.

La aventura la llevará a escudriñar en el pasado de su mamá valiéndose de fotos y recuerdos guardados, y la inesperada sorpresa que le aguarda la llevará a vivir las emociones más grandes de su vida.

Este filme es una opción de comedia ligera para disfrutar entre la samba y los paisajes cálidos de Brasil.

MILAGRO EN LA CELDA 7

Se trata de largometraje de origen turco que se centra en la historia de amor entre un padre mentalmente enfermo acusado de asesinato y su pequeña de seis años.

La vida de Memo da un vuelco cuando es condenado a muerte por el crimen de la hija del comandante en 1983 y lo encierran en el Séptimo Distrito. Allí tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Los presos lo tratan con odio, pero después de un tiempo se dan cuenta de que tiene un corazón de oro y están convencidos de que no es un asesino. Todos se movilizan para salvar su vida.

La película fue lanzada en 2019 y está disponible el Netflix.

“NEW AMSTERDAM” y el papá multitareas

Se trata de una serie que narra la vida del doctor Max Goodwin, un médico recién llegado que rompe las reglas del hospital público más antiguo de los Estados Unidos, aunque lo hace porque tiene un buen propósito: desmantelar tanta burocracia y mejorar los servicios hospitalarios.

Goodwin, por un golpe inesperado de la vida, luego de vencer el cáncer, se convierte en padre soltero sorteando una serie de retos ante la vida de poder brindarle a su hija una infancia feliz sin dejar de lado la demandante vocación al servicio de la comunidad.

Esta serie tocará sin duda fibras sensibles sobre múltiples historias que harán que el público se identifique.

LOS CLÁSICOS

“LA VIDA ES BELLA”

Este film es un clásico de clásicos escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni y estrenada en 1997, quien enmarca en esta película una fascinante historia llena de emociones e inesperados vuelcos en torno al amor y protección de un padre hacia su hijo.

La historia transcurre previo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Guido, un joven judío a un pueblo italiano con la intención de abrir una librería. Allí se enamora de la novia de un fascista italiano llamada Dora. Ésta sucumbe a sus encantos y buen humor y Guido consigue casarte con ella. Ambos forman una familia y tiene un hijo llamado Giosué; y al estallar la guerra, la familia es recluida en un campo de concentración. Guido hará todo lo que esté en sus manos para hacer creer a su hijo que la vida es bella y que todo lo que están viviendo no es más que un juego en el que el amor, la inocencia y la libertad son los componentes.

El film está disponible en Amazon Prime.

EL REY LEÓN

El rey león una de las películas animadas clásicas de Disney que, a pesar de haber sido estrenada en junio de 1994, sigue siendo una historia conmovedora que versa sobre los lazos y las enseñanzas de un padre a su hijo.

La narrativa se desarrolla en África y tiene inspiraciones en las historias bíblicas de José y Moisés, y en la obra Hamlet de William Shakespeare. Cuenta la historia de Simba, un joven león que, tras la muerte de su padre, es exiliado de su hogar por su tío, que usurpa el trono. Con ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su padre, Simba es alentado tiempo después a regresar y reclamar su lugar en el reino.

Una enternecedora opción para disfrutar de un filme animado que sigue robando el corazón de chicos y grandes.

La cinta está disponible es Disney+