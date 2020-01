"Perdimos a un héroe", Alicia Keys y los Grammy recuerdan a Kobe Bryant

Los Grammy rindieron homenaje a Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero a los 41 años, con un sentido discurso de Alicia Keys, que por segundo año consecutivo es la maestra de ceremonias de estos premios.

"Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música. Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo", aseguró Keys nada más empezar la gala.

"Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", añadió la cantante desde el Staples Center de Los Ángeles, que acoge hoy la 62 edición de los Grammy y que es, además, el estadio donde juegan Los Angeles Lakers, el equipo en el que Bryant se convirtió en una de las más grandes figuras de la historia de la NBA.

Keys resumió que todos en esta velada están "con el corazón roto" y pidió al público presente en los Grammy que guardara un momento de reflexión y recuerdo por esta desaparecida leyenda del baloncesto.

"Nunca, ni un millón de años, habríamos imaginado que tendríamos que empezar el show así", admitió la artista.

Posteriormente, Keys entonó a capela y junto a Boyz II Men una emotiva "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday".

"Te queremos, Kobe", cerró Keys antes de que la retransmisión televisiva de la gala apuntara a las camisetas retiradas de los Lakers en el Staples Center con los números 8 y 24 de Kobe Bryant.

"Estamos literalmente parados aquí, con el corazón roto, en la casa que construyó Kobe Bryant".



Previamente, la cantante Lizzo, que fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la gala con la actuación inicial, se acordó también de Bryant: "Esta noche es para Kobe".

Con la ciudad, y el planeta entero, todavía en "shock" por la muerte de Bryant, la alfombra roja y la gala previa de los Grammy estuvieron dominadas por los comentarios de tristeza y homenaje a Bryant.

En lo estrictamente musical, Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza, son los principales favoritos para los Grammy.