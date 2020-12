Piden liberación de la DJ Sama Abdulhadi arrestada por policía palestina

Ramala, Territorios Palestinos | AFP.- Organizaciones de derechos humanos pidieron la liberación de la DJ Sama Abdulhadi, arrestada por la policía palestina después de dar un concierto en un sitio arqueológico y religioso en la Cisjordania ocupada, lo que provocó una ola de críticas.

Considerada como la primera DJ palestina, Sama Abdulhadi, de 30 años, fue detenida por la policía el domingo después de un concierto de música electrónica realizado la noche anterior en Nabi Musa, el lugar donde estaría la tumba del profeta Moisés, cerca de Jericó.

Según Ammar Dweik, director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina, una organización creada por la Autoridad Palestina, Abdulhadi había recibido permiso de las autoridades para realizar el concierto.

"Pedimos su liberación porque su arresto no es lógico (...) había recibido un permiso del ministerio de Turismo", dijo a la AFP.

"Nabi Musa no es sólo un sitio religioso sino también un sitio turístico (...) y si la música electrónica no era apropiada allí, el ministerio no debería haber dado su permiso", aseguró, añadiendo que su detención se prolongó este martes por 15 días.

La familia de la DJ, que pidió explicaciones a las autoridades, dijo en un comunicado que la solicitud de libertad bajo fianza había sido rechazada.

Los videos en redes sociales mostrando a hombres y mujeres bailando en Nabi Musa desataron una ola de indignación, con gente asegurando que se trata de una profanación del lugar, que también alberga una mezquita.

he/cgo/vl/pc/age

© Agence France-Presse