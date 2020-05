Pixar presenta “Out”, su primer corto animado con un protagonista gay

A pocos días de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, y la Bifobia, Pixar realizó el estreno de “Out” (“afuera” en español), su primer cortometraje animado de temática LGBTTT, cuyo protagonista es abiertamente homosexual.

Bajo este título que recuerda la frase “salir del clóset”, el estudio cinematográfico narra, en menos de 10 minutos, la historia de Greg, un joven que no encuentra la manera de decirle a sus padres que es gay, y que con ayuda de su pequeño perro y un poco de magia, podrá resolverlo.

Escrita y dirigida por Steven Clay Hunter, autor también de las animaciones “Buscando a Nemo” y “Wall-E”, el corto despertó diversas reacciones en Twitter tras su lanzamiento, desde quienes aplaudieron que por fin el estudio de The Walt Disney Company se atreviera a incluir esta temática entre sus producciones: “Gracias, gracias, gracias Disney / Pixar! Por primera vez me siento visto y respetado en una animación realizada por dos compañías que significan mucho para mí y para muchas otras” (@Kaitsunekun), hasta aquellos que desaprobaron por completo esta decisión: “¡Esto no está bien y Disney está equivocado para esto, mis hijos ya no verán nada de lo que hagan!” (@Danielf2387).

Estrenado el 22 de mayo a través de Disney +, Out es el séptimo cortometraje del programa “SparkShorts”, diseñado para “descubrir nuevos narradores de historias, explorar nuevas técnicas de narración de historias y experimentar con nuevos flujos de trabajo de producción. Estas películas son diferentes a todo lo que hemos hecho en Pixar, brindando la oportunidad de desbloquear el potencial de artistas individuales y sus enfoques creativos de filmación en una escala menor que nuestra tarifa normal", informó el presidente de Pixar, Jim Morris, a través de la página oficial del estudio.