Planea tus noches musicales con los eventos de este mes de junio

Estamos a unas cuantas horas de que arranque el mes de junio y para los melómanos, es el momento ideal para comenzar a planear sus noches musicales gracias a la oferta sonora que estará presente en nuestra ciudad a lo largo del mes.

En esta ocasión nos enfocamos en buscar los festivales y experiencias únicas que se desarrollarán durante el mes. La oferta va desde la música alternativa, el pop, hip hop, rap en español y hasta el género emo punk. A continuación te compartimos algunos de los eventos que tendrán lugar en Querétaro:

Gossip Kumbia Kings pone a bailar a los queretanos

Festival Querétaro Experimental

Del 8 de junio al 17 de agosto las plazas públicas de Querétaro contarán con una diversidad de espectáculos gratuitos que forman parte de la tercera edición del Festival Internacional Querétaro Experimental.

Como headliners de la parte musical se encuentran Porter, Paté de Fuá, Tino el Pingüino, Ácido Pantera, Ali Gua Gua, Hércules and Love Affair, Jupiter & Okwess, La Mafiandina, Marissa Mur, Comisario Pantera, Mike Joseph and Di Gu Frendz, Systema Solar, entre otros.

De momento no se ha dado a conocer la programación oficial, por lo que se recomienda estar pendientes de la página de Facebook de los organizadores: Querétaro Experimental.

Evento Groove & Beyond

Artistas locales montarán un espectáculo único que se destacará por la interpretación de clásicos de la música pop y rolas inéditas. De igual manera, este evento multidisciplinario contará con la participación de bailarines profesionales del estudio de baile 8COUNT.

En el evento participarán los artistas: Balam Kiel, Siempre, Karla Alcocer y Kingfarrel. La cita es el 9 de junio en el Teatro de la Ciudad a las 17:00 horas. Los accesos tienen un costo de 250 pesos por persona y se pueden adquirir a través del enlace: https://groove.boletia.com/





Under Festival Querétaro

Los old school de la escena del rap en español se encontrarán con los artistas emergentes en este evento único en su clase. Under Festival Querétaro busca reunir a figuras que han moldeado el hip hop en español en un solo lugar y en una misma noche. En el evento se podrá disfrutar del talento de Cadaver, Tankeone (MXM), Kaos 0.8, Keyzer Guzmán, Chispa Martínez y D-56.

La cita es el 14 de junio a las 19:30 horas en La Bodeguita, ubicado en la calle 20 #15 en la colonia Prados de Loma Bonita. Las entradas tienen un costo de 250 pesos previo al día del evento, mientras que el día del encuentro la entrada general tendrá un costo de 350 pesos. También hay accesos VIP en 500 pesos. Éstos se pueden adquirir en el enlace: https://arema.mx/e/12379

Noche Triste

La escena emo punk se hace presente en nuestra ciudad con un evento donde se realizará un homenaje a la música de bandas como My Chemical Romance, PXNDX, Green Day, Paramore, Blink-182, Avril Lavigne, Allison, Panic at the disco!, entre muchas más.

La música en vivo estará a cargo de la banda de rock alternativa originaria de la Ciudad de México, Colorviento. La agrupación tendrá un repertorio integrado por covers como por canciones inéditas, todo para crear el ambiente ideal para celebrar la época dorada del emo punk. La cita es el 30 de junio en Club Latino a las 20:00 horas. Los accesos generales se encuentran en 200 pesos y se pueden adquirir a través del enlace: https://noche-triste-en-queretaro-5.boletia.com/