Plutarco Haza se abre paso en Hollywood con “Melancolía”

Una enfermera se ocupa de pacientes desahuciados mientras intenta superar la tragedia de haber perdido a su hija en un tiroteo en la escuela; su historia se narra en “Melancolía”, una película de Jorge Xolalpa Jr. con la que el actor mexicano, Plutarco Haza, se abre paso en la industria fílmica de Estados Unidos.

La cinta se estrenó ayer en las salas comerciales americanas, con una premier en el Chinese Theatre, ubicado en el corazón de Hollywood, luego de formar parte del Festival de Cannes 2021.

Cine

En entrevista con Diario de Querétaro, el actor de “El señor de los cielos” y de la nueva y última temporada de “Luis Miguel, la serie”– que se estrenará el 28 de octubre en Netflix– platica acerca de su experiencia en este proyecto, en el que interpreta a un padre de familia que, para enfrentar el duelo de haber perdido a su hija, decide convertirse al cristianismo.

“Estoy muy contento porque siempre tuve el sueño de trabajar con gente del cine en Estados Unidos porque era a quienes yo admiraba y aunque siempre he tenido mucho trabajo en México, esa oportunidad me abre nuevas puertas que he esperado por mucho tiempo”, destacó el actor y director sonorense con más de tres décadas de trayectoría en cine, televisión y teatro.

Para Haza, esta película representó un reto y una ventana de proyección muy distinta sobre la comunidad latina, ya que muestra una realidad que dista de los clichés que comúnmente giran en torno a la migración y la vida derivada del “sueño americano”.

“Algo que me gusta mucho de Jorge Xolalpa, además de que sea mexicano, es que no está abordando temáticas exclusivas de una u otra comunidad; sino que aborda temas universales que incluso abren un panorama a un público mucho más amplio, saca de los arquetipos a los personajes y hace que los americanos vean que también estamos preocupados por otras temáticas más allá de la migración y que podemos hablar de cualquier tema”, puntualizó Plutarco, quien en este proyecto comparte la pantalla con Alessandra Rosaldo y Laura Flores.

“Lo increíble para Alejandra y para mí, e incluso para Laura, fue que a pesar de que interpretamos a latinos que viven en Estados Unidos, estamos muy alejados del cliché de que yo soy jardinero o mi esposa es personal de limpieza; realmente estamos abordando otro tipo de personajes latinos y eso ayuda mucho a que la comunidad y las nuevas generaciones tengan otro tipo de personalidades a aspirar”, señaló Haza.

Este 2021 ha sido un año prolífero para el actor, quien también participa en la cinta “El jardín”, del director Christian Cavazos, en la cual encarna a un personaje mafioso mostrando su versatilidad actoral y probando nuevas facetas en producciones internacionales.

“Cada vez es mejor y cada vez hay más oportunidades (…) Ahora con esta apertura y diversidad tenemos la opción de interpretar a muchos más personajes sin importar la raza, las etiquetas y los estándares”, refirió el actor.

Haza describe esta etapa de su carrera como una de las más prolíferas, al estar inmerso en una serie de proyectos y apuestas que nunca esperó tener en un momento tan complicado para el mundo.

“Me siento muy afortunado, ni en mi sueño más guajiro imaginé que cuando el panorama pintaba a ser de los peores años, para mi carrera esté siendo de los mejores”, precisó Plutarco, quien continúa activo en el teatro con la obra “Voy a ser papá”, dirigida por Adal Ramones, y se encuentra rodando “Donde hubo fuego”, una serie que estrenará junto a Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán próximamente en Netflix.