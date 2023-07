Posponen concierto de Napoleón en Querétaro

A unos días del concierto de Napoleón en Querétaro, los organizadores lanzaron un comunicado en el que informan que el show del Poeta de la canción será pospuesto debido a cambios de logística.

De acuerdo con la información, la nueva fecha en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez será el 25 de agosto, y los boletos ya adquiridos se harán válidos ese día.

Gossip El Buki reúne a 25 mil fans en el Estadio Corregidora

“El concierto que teníamos programado para este 22 de julio deberá ser pospuesto debido a cambios en la logística y operación de dicho concierto".

“Para Napoleón, Star y Sky-p es de gran importancia poder brindarles un espectáculo que no solo cumpla, sino que supere sus expectativas pues será la última vez en que nuestro querido Napo se presente en esta hermosa ciudad”, se lee en el comunicado.

Los boletos se pueden adquirir en la plataforma de Más boletos, con precios que varían entre los 535 y mil 277 pesos.

José María Napoleón se encuentra actualmente de tour por el país con su gira de despedida “Hasta siempre, canción final”.

Con más de 50 años de carrera, el cantautor hidrocálido ha declarado que desea partir “con todas mis facultades”, y dedicar sus últimos años a la composición de temas para otros intérpretes como Alejandro Fernández.

Gossip Emmanuel y Mijares celebran 10 años de Two’r Amigos

“Quiero dejar una buena imagen como cantante, como compositor; quiero dedicar el resto de la vida que Dios me permita, a ser compositor para otros cantantes. Mi primer plan es para nuestro querido Alejandro Fernández, me gustaría que me haga favor de grabarme, como su padre y también el maestro Pepe Aguilar me grabó últimamente”, dijo en la presentación de la gira el año pasado, en el Auditorio Nacional.

“Llevo escritas 13 canciones inéditas de 20 que le voy a presentar a Alejandro Fernández para que elija, no será la primera vez que me grabe un Fernández, lo hizo su padre Vicente con Lo que un día no fue no será, muy a su estilo”, agregó.

Napoleón es conocido por éxitos como "Eres", "Ella se llamaba Martha", "Y para qué", "Lo que no fue no será", "Pajarillo", "Eres leña verde" y "Cuando un hombre llora", por mencionar algunos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fue acreedor al Grammy Latino a la Excelencia Musical (2018) y el reconocimiento Trayectoria 25 y Más… (2008) otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), institución a la que en julio de 2021 se integra como Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Directivo.