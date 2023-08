Premios MTV MIAW: glamour y extravagancia llegaron a la alfombra verde

Este viernes se llevó a cabo la décima edición de los premios MTV MIAW, que reconocen lo más destacado de las redes sociales y la música.

Figuras como Kenia Os, Sofía Rivera, Bellakath, Bárbara López, Esteman,Yoss Bones, Madres Johnson y Mario Bautista se dieron cita en la alfombra verde para presumir sus mejores looks.

No te pierdas: Perreo y diversión en los premios MTV MIAW: ¿quiénes fueron los ganadores?

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

"Me invitaron, estoy feliz de venir y expresarnos y vestirnos. Lo que más me gusta es que puedes venir y vestirte cómo se te dé la gana, son unos premios donde puedes aprovechar para eso, y siempre es muy padre", contó Bárbara a este diario.

Te recomendamos: Las frases más icónicas de Wendy Guevara: estamos perdidas fue solo el inicio

Los elencos de los realitys Acapulco Shore, La venganza de los ex y Drag Race: México también acudieron al evento.

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Uno de los outfits más aplaudidos fue el del cantante Esteman, quién portó un chaleco de peluche rosado, elaborado por manos mexicanas.

🖤👑🦁 @MTVLA #MTVMIAW2023 pic.twitter.com/g3UpaMvGIQ — Esteman (@estemanmusic) August 5, 2023

"Es una marca mexicana que se llama No Name. La conozco desde hace un tiempo, y ayer que fui, me enloquecí. Ya tenía mi outfit y apenas vi está pieza supe que era para esta premiación. Con estos shorts que son un poco más masculinos, es un buen contraste", detalló en entrevista.

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Los primeros premios de la noche fueron para el tik toker Aaron Mercury, quien fue reconocido como Celebrity Crush, y la también cantante Kim Loaiza, quien ganó en la categoría de Artista + Chingón. Sin embargo, los fans de Kenia Os no le permitieron dar el discurso de agradecimiento que mandó en video, pues tras anunciarse su nombre comenzaron a abuchearla.

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México

Foto: Aracely Martínez | El Sol de México