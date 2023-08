¡Prepara el “headbanging”!, The Warning anuncia fecha en Querétaro

Se van a cumplir diez años de aquél video viral donde tres hermanas aparecen interpretando “Enter sandman” de Metallica con gran determinación; después de captar la atención de miles de melómanos, el trío regiomontano creó The Warning, y ahora ellas son referentes del rock contemporáneo mexicano a nivel mundial.

Actualmente, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez se encuentran de gira con Error World Tour, mismo con el que llegarán a Querétaro en diciembre.

Su visita ocurre a cuatro años de que programaran su primer concierto en la ciudad, que por temas de salud de una de sus integrantes, no pudo concretarse al final.

Y como no hay plazo que no se cumpla, la banda ha confirmado que se presentará el 8 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Además de Querétaro, el trío visitará Guadalajara (Teatro Diana, 21 de octubre), Ciudad de México (Pepsi Center, 28 de octubre), Pachuca (Auditorio Explanada, 10 de noviembre), Mérida (La Isla, 24 de noviembre), Cancún (Plaza de Toros, 25 de noviembre) y Toluca (Teatro Morelos, 7 de diciembre).

“More” es el tema más reciente de la agrupación, una rola que ya acumula más de un millón de reproducciones en plataformas, y que se suma a otros éxitos como “Survive” y “Money”.

Su discografía incluye los álbumes Error (2022), Queen of the Murder Scene (2018), XXI Century Blood (2017), así como los EP MAYDAY (2021) y Escape the Mind (2015).

The Warning han sido teloneras de los Foo Fighters y Muse. Han logrado sold out en el Teatro Metropólitan, y han participado en Hell & Heaven, Rock al Parque y The World Is A Vampire.