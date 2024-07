Que El Temach siempre sí vino a Querétaro, seguidores lo celebran en redes sociales

La semana pasada colectivos de feministas, disidencias sexuales y artistas se unieron para protestar contra el show “Ellas aman a los cabrones” que el influencer y TikToker Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, había anunciado en el Teatro de la Ciudad, acusándolo de promover el odio y discursos misóginos entre sus aficionados.

Tras la polémica, la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro decidió suspender el evento y emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

“Estamos convencidos que la cultura, como una política pública, debe promover en sus recintos eventos artísticos encaminados a la búsqueda de comunidades más sensibles, respetuosas y donde se defiendan los derechos humanos y la igualdad”, señaló en el documento.

Mientras tanto, los seguidores del creador de contenidos manifestaron su descontento en las redes sociales, calificando el acto como una “violación a la libertad de expresión”.

Al día siguiente, El Temach confirmó la cancelación del show en sus historias de Instagram e informó que se pondrían en contacto con los compradores de manera individual para hablar del trámite del reembolso de sus boletos.

Sin embargo, ayer comenzaron a circular videos en TikTok que confirman que el show continuó en pie, pero en otra sede de la ciudad.

“Con los que estamos vamos a hacer un buen cotorreo, con los que estamos vamos a trabajar, con los que estamos vamos a trabajar".

“Les pediría que (el video) lo suban hasta mañana, no mas por la maldad, ¿por qué? Porque ahorita todas están celebrando: `Cancelamos al Temach, no se subió, no vino a Querétaro’, están dando entrevistas, se están colgando la medallita, y pues cómo van a quedar mañana cuando salga el video de que sí venimos y sí nos juntamos”, se escucha decir al influencer en un video.