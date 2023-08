Querétaro será parte de la celebración de “Dios Salve a la Reina”

“Dios Salve a la Reina”, la banda tributo sobre Queen, cumple 25 años sobre los escenarios y Querétaro será parte de ésta celebración internacional.

“Dios Salve a la Reina” es una agrupación argentina que reunte los más grandes éxitos de la banda británica más legendaria de todos los tiempos: Queen. El legado de Freddie Mercury, Brian May. Roger Taylor y John Deacon se mantiene vivo en los corazones de todos sus seguidores, de quienes tuvieron la fortuna de coexistir en la misma época que ellos y de quienes los han descubierto con el paso del tiempo.

Éste tributo que nace en Rosario, Argentina se encuentra integrado por Pablo Padin, quien vocal y visualmente asemeja un parecido al inigualable Freddie Mercury; Dani Marcos, quien desde la guitarra homenajea a Brian May; Matías Albornoz, baterista, y Ezequiel Tibaldo, bajista.

Este proyecto musical nace en 1998 y recorre el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973, hasta el último disco, “Made in Heaven”, que fue editado posterior al fallecimiento de Mercury en 1991. El proyecto ha sido catalogado como uno de los tributos más auténticos y mejor logrados en el mundo.

Canciones como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my Life”, “We are the Champions”, “We will Rock You”, y más, forman parte del repertorio que traen para el público. Aunado a esta celebración, el disco homónimo y debut de la banda cumple 50 años de haber sido publicado; por lo que, la gira es una doble celebración del legado que ha dejado la música de Queen.

Se presentarán en nuestra ciudad el 20 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Las entradas para el concierto oscilan entre los 580 pesos y mil 735 pesos, sin considerar cargos por servicio), éstas pueden ser adquiridas a través de la plataforma de eticket