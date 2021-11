Recrean en teatro la trágica vida de tres cantantes

Con la obra Horas contadas, que muestra tres monólogos de Gilda Salinas, en los que se narran la vida de las cantantes Édith Piaf, Elis Regina y Joséphine Baker, se reanudan las actividades del Foro Sylvia Pasquel.

Karina Duprez dirige a Arianna, Amaya Blas y Sandra Galeano, quienes interpretan a estas mujeres que tienen en común, además de haber destacado por su forma de interpretar la música, que tuvieron una vida trágica.

Sylvia Pasquel produce esta puesta en escena en la que Arianna interpreta a la cantante francesa Édit Piaf, incluyendo su versión de las canciones La vida en rosa, Himno al amor y Padam padam.

“Es la tercera vez que me pongo en la piel de Édith, no hago una parodia, no es una imitación, es una interpretación de lo que ella fue. Una gran cantante, con una valentía, con una gran fuerza interpretativa, aquí no importa si mi voz es exactamente igual, más bien la intención, la fuerza interpretativa.

“Gracias a mis maestras Beatriz Sheridan y Maricruz Olivier; y todo el bagaje de mis experiencias en el escenario, llego muy segura", dijo la cantante yucateca, quien se identifica con Piaf “por esa garra que tenía, en lo demás de su vida no. Se trata de contarle a la gente, lo que ella pasó en primera persona como Edith”. Amaya Blas se encarga de recrear la vida de la cantante brasileña Elis Regina.

“Es un personaje que disfruto mucho en el escenario, fue una mujer talentosísima, a los siete años inició su carrera musical, desde adolescencia era el sostén de su familia. Fue una mujer aguerrida que no se detuvo cuando su país vivió en una dictadura, no se quedaba callada porque hablaba lo que pensaba del gobierno”.

Amaya destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia de estas mujeres. “Son como una tarea inmediata para aquellos que quieren ser actores, actrices o estar en el mundo del entretrenimiento”.

Desde el sábado 20 de noviembre en el Foro Sylvia Pasquel los monólogos Horas contadas, dramatizando en menos de 30 minutos la vida de Edith Piaf, Elis Regina y Joséphine Baker.