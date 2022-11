Regresa el “humor involuntario” de Miguel Luis 

Después de tres años de mantenerse inactivo, el comediante Miguel Luis está listo para retomar su carrera cómica sin Sammy Pérez, quien fuera su compañero de aventuras y con quien saltó a la fama a través de la llamada Sección imposible para el programa XHDRBZ.

Y es que el fallecimiento de Sammy en julio del 2021, aunado a la muerte de Octavio Ocaña ese mismo año, afectaron fuertemente a Miguel Luis; quien ahora reaparece en la televisión con la serie cómica Tal para cual de TelevisaUnivisión, además de haber iniciado una gira por distintas ciudades del país, con un nuevo show en vivo.

“Casi tres años tenía inactivo, primero tuve la pérdida de mi productor, director y amigo el señor Rodríguez; también pasó lo de Benito (Octavio Ocaña) con quien yo compartí elenco en la primera temporada de vecinos, y luego con lo de Sammy, eso sí me acabó, yo no podía hacer nada, estaba nomás llorando y ¡gracias a dios! este programa me ayudó para salir adelante a retomar mi carrera”, dijo en entrevista con este periódico.

Con su Show cómico musical de Miguel Luis e invitados, el comediante llegará a Querétaro para presentarse el 17 de noviembre a las 20:30 horas en Corral de Comedias. Los boletos tienen un costo de 300 pesos y pueden adquirirse en las taquillas del recinto ubicado en calle Venustiano Carranza #39.

Miguel Luis detalla que es un show lleno de humor blanco, aunque se recomienda el acceso solo a adolescentes y adultos.

“Estoy estrenando dos nuevos personajes, uno que se llama Mr. Tetos, que es un gringo, y una mexicana que se cree gringa, de nombre Bibi Ayala (Delta Romano). También me acompaña otro compañero que imita a Resorte y Clavillazo, él se llama Omar Reyes. No es humor grosero, es puro humor involuntario como el que hacía con Sammy, de hecho este show pensábamos hacerlo juntos pero a Sammy ya no le dio tiempo”, lamentó.

Aunque Miguel Luis inició con pequeñas participaciones en diversos programas de televisión desde 1990, no fue hasta 2003 cuando saltó a la fama junto con su compañero Sammy, pues ambos conformaron una de las duplas más queridas de la televisión mexicana, debido a su simpatía y a su peculiar manera de interactuar.

Fue para el programa XHDRBZ, que ambos personajes realizaban cápsulas informativas y reportajes conmemorativos en los que interactuaban con transeúntes y también personajes de la farándula. En la llamada Sección imposible ambos comediantes salían a la calle a hacer reportajes diversos, e incluso participaron en la cobertura de olimpiadas y mundiales de fútbol.

Sin embargo, esta querida dupla llegó a su fin con la muerte de Sammy Pérez tras padecer los efectos de Covid-19, en julio del año pasado.

Ahora, Miguel Luis retoma sus presentaciones en vivo y sigue apostando por el humor involuntario, que se ha convertido en su sello personal.

“El humor ha cambiado porque ahora se maneja lo que es el stand up, no estoy en contra pero a veces las rutinas cómicas de los comediantes son muy fuertes, se burlan del público, ofenden a las personas, están muy súbditas de tono, y todo se puede hacer sin ofender a nadie”.