Revivirán a los Beatles en Querétaro con gran concierto

¿Te imaginas cómo habría sido estar en un concierto de los Beatles? Pues gracias a bandas tributo mexicanas como Grupo Morsa podemos sumergirnos en esta ilusión y cantar junto a la banda clásicos como Let It Be, Help! Twist and shout, y All You Need Is Love.

La agrupación lleva más de tres décadas interpretando las canciones del cuarteto de Liverpool, y este 11 de noviembre volverán a Querétaro para ofrecer a los betlemanos un viaje musical por la nostalgia.

Su concierto forma parte de la nueva edición de Festival Cultural Antologías de los Beatles, que tendrá como sedes el Teatro de la Ciudad y la Cineteca Rosalío Solano. Las actividades son de acceso libre, a excepción del concierto de Grupo Morsa, que se realizará a las 19:00 horas y tendrá un costo de 350 pesos por persona.

¿Qué más se podrá disfrutar en el programa?

Este año se organiza el primer concurso de interpretación La Voz de Los Beatles, en el que solo compiten betlemanos del sector salud; en total participan 40 médicos y es la manera en que los organizadores rinden homenaje al sector por su importante papel durante la pandemia.

Además del concurso, se proyectará la película española “Vivir es fácil con los ojos cerrados” (2013). La cinta presenta a un profesor de inglés fanático de John Lennon que al enterarse que su más grande ídolo se encuentra en Almería rodando una película, decide abandonarlo todo para conocerlo. La trama se basa en la historia real de Juan Carrión Gañán, un profesor de inglés que en 1966 viajó a Almería para conocer a John Lennon y que, al tener la oportunidad de conversar con él, le comentó que utilizaba la música de Los Beatles para enseñar inglés a sus alumnos y que logró que la banda imprimiera en sus discos las letras de sus canciones.

También se impartirán las conferencias “Beatles exotic” a cargo de Tadeo Merentes Gámez; se hablará del polémico libro de culto “Los Beatles y Lacan” con la presencia del investigador Juan Manuel Balda y el organizador del festival, Ricardo Chapa.





Como cada año se rendirá homenaje a una personalidad importante en el medio de la comunicación y la gestión cultural, este año se destacará la labor del periodista queretano David Estrada Correa.

Asimismo habrá venta y exposición de memorabilia y souvenirs y actividades para los más pequeñines de la familia.

Para mayor información sobre la programación, que arrancará a las 10:00 horas, ver en la página oficial de Facebook Festival Antologias de los Beatles o marcar al número 442 808 9240.

Conoce más sobre el festival

Desde hace más de 20 años, el locutor Ricardo Chapa organiza en Querétaro este encuentro, que se ha convertido en el segundo más importante en el país después del que se realiza en la Ciudad de México. Lo creó para encontrarse con los radioescuchas de su programa Antologías de los Beatles, que se ha mantenido al aire desde 1986 a través de las ondas hertzianas de la Universidad Autónoma de Querétaro (89.5 FM, Radio Universidad).

A cada edición asisten betlemanos de toda la región, además de expertos, coleccionistas y bandas tributo que celebran el legado de la banda.