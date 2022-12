Reyli se inspira en la juventud para seguir creando música

Reily Barba cierra un año de doce lanzamientos musicales, que ha ido componiendo mes con mes, y que formarán parte de un disco que lanzará en marzo. Durante este tiempo el cantante ha podido conectar con su hijo Reily, quien tiene 25 años de edad, y a través de sus ojos ha descubierto y se ha alimentado de la manera en que los jóvenes perciben la música.

"Las nuevas generaciones son la mejor medicina para el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu. Juntarme con la generación de mi hijo primogénito es enriquecedor, lo amo y lo conozco más. La música que me toca el corazón, la que canto y predico, esa música que me hace bien, a ellos les gusta y lo hacen con pasión. Ambos estamos aprendiendo”.

El intérprete es consciente del gran conocimiento que su hijo tiene de los distintos géneros musicales, y reveló a El Sol de México que constantemente escucha y hasta se engancha con temas que él le propone.

“Le doy gracias a Dios que mi hijo esté cultivado. Ya no es el morro, ya es un hombre con una hija. Esta generación tiene mucha información y puede viajar a muchos mundos, los de los 70, al menos yo, me gusta estar máximo en ocho mundos", señaló el cantautor.

Con casi 30 años en la industria, él mismo se ha tenido que adaptar a los cambios y a las nuevas maneras de distribuir su trabajo, algo que lejos de ser una amenaza, lo ha enriquecido a nivel creativo, y le ha permitido llegar a nuevas audiencias.

“La música comunicada a través de esta bendita tecnología me parece que es una gran oportunidad, sobre todo para nosotros que ya tenemos un montón de éxitos en la radio, y en el consciente y subconsciente de mucha gente. Nos amplifica, y le abre las puertas a todos aquellos que no tienen los recursos para llegar a una disquera”.

FIEL A LA MÚSICA

Durante el inicio del nuevo milenio el cantautor brilló al lado del grupo Elefante, para posteriormente lanzar su carrera como solista. Este camino lucía bien, hasta que se vio envuelto en una severa adicción, que incluso lo llevó a rehabilitación.

Reyli Barba enamoró a Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Tras recuperarse reafirmó su compromiso con su profesión, pues asegura que incluso cuando el panorama lucía complicado, nunca dudó en seguir dedicándose al quehacer musical.

“Es un oficio privilegiado, que estuve a punto de estropear, pero gracias a Dios se rehabilita no sólo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Cuando atravieso por eso me encuentro con una historia hermosa, que hoy reinterpretada digo 'qué bueno que no dudé y lo sigo haciendo'”.

Al preguntarle qué suele escuchar para inspirarse, sin dudarlo respondió que su mayor ejemplo es Jorge Drexler. “Sigue siendo el mejor de todos. Siempre le digo a mis amigos compositores, todos somos buenos, pero él es el mejor de todos. La música que más oigo después de la mía es la suya”.

Busca LA ciudad del amor

Actualmente el cantante promociona el tema Ciudad del amor, el cual compuso hace 21 años en Valencia, España, y se presentó el 12 de diciembre. La decisión de lanzarla en este momento de su carrera llegó después de una revisión de su repertorio, y consciente de que era un tema trascendente, decidió retomarlo para el disco que prepara.

“Entiendo el mensaje muy claro porque llegó, y también comprendo por qué se tuvo que guardar tantos años. Hoy soy mejor persona y mejor cantante, no la hubiese defendido tan bien como lo hago ahora, porque no es una pieza típica para la radio. Aunque creo que se convertirá en un tema típico para quien nos escucha”, dijo.

El sencillo es el último del álbum titulado Contigo quiero, cuyo lanzamiento estará acompañado de otros tres temas, que presentará en el primer trimestre del año.

Reyli asegura que esta etapa creativa lo tiene profundamente inspirado, y le alegra que lo haya puesto en contacto con esa ciudad del amor que está buscando. “La encuentro cada vez que llego a mí. Cuando caminar contigo es suficiente. Eso es maravilloso, ahí está la ciudad del amor”, finalizó.