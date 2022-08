Rinden homenaje a Marta Aura con proyección de Coraje, su última cinta

La fallecida actriz Marta Aura fue recordada en el escenario del Teatro Julio Castillo la noche del jueves 4 de agosto. “Empiezas hacerme falta amiga”, expresó emocionada Ana Ofelia Murguía, su compañera en la Compañía Nacional de Teatro.

Agregó que Aura fue "apasionada en su profesión, estupenda actriz, disciplinada en farsa, tragedia, comedia, tragicomedia, monólogos. Linda y graciosa, por todo esto y más, doy gracias por haberte conocido y de poder haber sido amigas desde hace tanto y tanto tiempo. Estaba segura de morirme mucho antes que tú, pero ya ves.

Celebridades Muere la primera actriz Adriana Roel a los 88 años

"Me reconforta la idea de saber que serás un polvo de estrellas. Me reconforta que no morimos sólo nos reciclamos. La muerte es tan importante como el nacimiento, porque cuando morimos se cierra el ciclo de la vida. Creo que es verdad. Ahora a nosotros nos toca celebrar tu hermosa vida Marta. Te quiero y te querré siempre", compartió Ana Ofelia Murguía.

El cineasta Rubén Rojo Aura, quien presentó la cinta Coraje, que él dirige y su madre protagoniza junto a sus otros hijos, Simón y Mariana, en una actuación que le valió el premio a Mejor Actriz en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, agradeció a las autoridades de cultura por el reconocimiento a la actriz fallecida el 8 de julio.

"Buscamos cuáles podrían ser las palabras más cariñosas para hablar de nuestra mamá, porque además de dibujar a una actriz, era dibujar a una madre o incluso a tres, porque por la diferencia de edades como hermanos, tuvimos muy distintas formas de entenderla.

“Marta Aura como saben ustedes dedicó prácticamente toda su vida a los escenarios y en eso sí estamos de acuerdo los tres, se consagró con pasión, disciplina y mucho amor, la vimos interpretar decenas de personajes unos tristes, otros trágicos, melodramáticos y unos poquitos cómicos, lo que sí siempre cautivadores y deslumbrantes, pero nosotros sus hijos la vimos cambiar de rostro por razones distintas a sus personajes.

"Tuvimos la suerte de verla revelarse en la intimidad de nuestra casa, no como una primera actriz de teatro, sino como una primera actriz de teatro que también es madre. Fue una mujer íntegra, tenaz, generosa y muy apasionada. Desde muy joven contra viento y marea decidió dedicarse justamente a su pasión: el teatro. Esto para nosotros fue un constante aprendizaje y emocionante privilegio”.

El realizador recordó que su madre nunca dividió su amor por el teatro y su familia. “No por haber consagrado su vida a la actuación, dejó de ser madre. Sus horarios eran impredecibles, crecimos en los camerinos, y a cambio tuvimos la oportunidad de verla viva.

"Esto le dijo a mi hermana en el hospital: ‘actuar es todo, es la vida’. Para nosotros ver a mi mamá en el escenario, era verla así. No es que no estuviera viva cuando no actuaba, sino en ese espacio místico algo en ella brillaba, tomaba fuerza y resplandecía. Así era nuestra madre”.

Arturo Beristáin, actor base de la Compañía Nacional de Teatro fungió como maestro de ceremonias, leyó parte de la biografía de Marta Aura, con más de 60 años de actividad artística y un legado de más de 80 puestas teatrales, más telenovelas y 60 películas, ella fue, dijo Beristáin,"la hermana y obrera del teatro, quien hizo mutis con su partida".

Tomaron la palabra a Lucina Jiménez, directora general del INBAL, quien recalcó: “Estamos recreando la memoria viva y latente de una mujer que le dio todo a la escena mexicana y le dio a México un ejemplo de cómo sostenerse en medio de cualquier circunstancia. Nos deja esa valentía, esa pasión, disciplina y amor al teatro, como valores inquebrantables y que le permitieron forjarse una carrera por varias décadas, transitando por todos aquellos medios que el teatro era posible.

"Estaba consciente del tiempo, pero no se dejó vencer. Y me dijo que estaba preparándose para que su memoria fuera la herramienta más importante para que le permitiera estar en la escena, ya que la vista la estaba traicionando", confirmó Jiménez López.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También intervino Aurora Cano, directora artística de la Compañía Nacional de Teatro, quien recordó las palabras de Marta: "el único sentido de vida es ser actriz". Y afirmó: “Marta fue una actriz de lucha. Lucha por encontrar un lugar y un reconocimiento en la profesión, como le sucede a todas y a todos los actores, pero también lucha por abrir espacios de debate’”.

Con un minuto de aplausos para Marta Aura y un minuto de silencio para la actriz Adriana Roel, fallecida el mismo jueves 4, finalizaron los discursos, con el público de pie. Posteriormente, se proyectó la cinta Coraje, la última aparición de Aura en pantalla.