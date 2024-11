Rock DI: la voz de los oprimidos

La banda “Rock DI” (Discapacidad Intelectual) surgió en 2018 para crear un proyecto de jóvenes con discapacidad, que pudieran expresarse a través de la música, así lo dio a conocer el director musical de la banda, Otokani Álvarez.

“El rock tiene un poder especial de decir las cosas de una manera rebelde y que lucha contra una imagen establecida. Rock DI es la voz de los oprimidos, diciendo algo muy importante y a mucho volumen. Pero también promovemos una cultura del trabajo profesional que hacen los jóvenes del grupo”.

La banda está conformada por 4 jóvenes con discapacidad intelectual, Felipe Olivas, Diego Mundo, Alejandra Fajardo y Alondra Chávez, quienes oscilan entre los 19 y hasta los 25 años. En ocasiones se une Lupita Estrella, quien tiene discapacidad visual.

LETRAS QUE GRITAN LIBERTAD

Todos son dirigidos por tres maestros que no tiene ninguna discapacidad, Diego Jared Álvarez, Alejandro Moreno y Otokani Álvarez. Su primer EP salió en 2019, y desde entonces han grabado 10 canciones que hablan de la vida de los jóvenes.

“Ellos escriben las letras y hacen la música, en colaboración con los maestros. Facilitamos algunos procesos, pero la necesidad de hablar surge de ellos, nosotros lo único que hacemos es acomodar algunas estructuras para que suene mejor. Son ellos haciendo su propia música” describe Otokani.

Las canciones hablan de todo. Algo que han querido resaltar en el proyecto, es que las letras no solo hablan de discapacidad, como la gente esperaría que suceda, y con las canciones se rompen estereotipos sobre una persona con discapacidad.

“La gente sin discapacidad siente que ellos no se van a enamorar, que no van a tener novio o novia, piensan que no van a tener una decepción amorosa, que no luchan y que no tiene discriminaciones. Ellos quieren enamorarse, ellos sentían tristeza en la pandemia, ellos quieren vivir nuevas realidades”.

Algunas de sus canciones son “Invisible”, que habla de estar presentes ante la sociedad, “Sin miedos”, que es la forma en que sus temores, o “Realidad”, que habla de que a muchos de ellos los han discriminado por tener discapacidad sin conocerlos, de vivir en otra realidad donde sean aceptados como son.

“Empezamos desde cero, desde enseñarles todo en un instrumento. El único que sabía tocar la guitarra era Diego Armando, pero ha ido perfeccionando a través de la práctica profesional. Ellos eligieron sus instrumentos y se sienten muy felices de como transmiten su música a través del rock. Ensayamos todos los sábados, y a pesar de que son poquitas canciones, hemos perfeccionado la música y el resultado es muy bueno”.

Los jóvenes han tocado en Europa, en lugares como Glasgow, Edimburgo, Londres, La Coruña, La Guardia y en Madrid. En México se han presentado en el Centro Nacional de las Artes, el Vive Latino, La Feria de las Calacas y en la Feria de San Marcos, entre otros. Y el próximo año, tendrán una gira por Sudamérica, visitando Perú, Bariloche y Buenos Aires.

“La música de Rock DI trasciende fronteras, pero no porque tengan discapacidad, sino porque lo que hacen tiene calidad. Nosotros siempre hemos dicho que la gente venga a escuchar a Rock DI porque le gusta, porque son buenos en lo que hacen y no porque tengan discapacidad. Luchamos contra ese estereotipo, porque hay una propuesta artística de calidad”.

Lupita Estrella se une en ocasiones. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

SER UN ARTISTA CON DISCAPACIDAD

Los padres de los integrantes de la banda, han tenido un rol muy importante en el crecimiento del proyecto. Han aprendido a soltar y a verlos como jóvenes talentosos y llenos de vida.

“Los padres presentaron al principio resistencias normales, la principal fue - ¿cómo se los va a llevar solos a la Ciudad de México? - o alguna parte. Pero son parte fundamental de este proyecto, son padres de un artista con discapacidad. Ha sido un reto para ellos, pero los han apoyado, y han hecho que Rock DI llegue a lo que es ahora”.

En México no hay bandas musicales con personas con discapacidad, como si las hay en Europa, especialmente en España, donde hay muchos proyectos artísticos liderados por personas con discapacidad. Rock DI es pionera en ese ámbito y tiene muchos proyectos a futuro, pero es una batalla constante el lidiar con que se abran más espacios y que la discapacidad tenga mayores espacios.

“La escena de por sí es complicada para un músico, para un músico con discapacidad es más difícil. Debemos sensibilizar al público a que consuma productos hechos por personas con discapacidad, no solo música, también el teatro o la danza. No lo hacemos por terapia, lo hacemos porque es arte”.

Una de sus integrantes, Luz Alejandra Fajardo Sandoval, afirma que le gusta mucho participar en el grupo “No sabía la habilidad que tenía de tocar el teclado. Me siento contenta cuando estoy arriba del escenario. Si tienen oportunidad de escucharnos, háganlo y vean que las personas con discapacidad si podemos roquear”.