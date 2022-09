Sarah Brightman explora la música del mundo

A lo largo de 40 años de carrera, la soprano británica Sarah Brightman ha visto cómo la música clásica se ha popularizado entre el público, en parte gracias al trabajo que ella misma hace, al presentar espectáculos con estética de ópera. La cantante ofrecerá dos conciertos como parte de su gira de aniversario los próximos 18 y 22 de octubre, en el Auditorio Telmex y la Arena Ciudad de México, respectivamente, en los que presenta “un repaso por los temas que la gente ama, y otros que no son tan conocidos”, adelanta en entrevista exclusiva con El Sol de México. Su actual puesta en escena, está basada en el misticismo.

Para Sarah Brightman, toda la música es una parte indispensable de la vida de las personas. “Ayuda escucharla, te inspira y te da ideas. Como seres humanos es muy importante escuchar todo tipo de música y mantener una mente abierta a las cosas”.

Y es que la soprano se encuentra en un momento de aprendizaje, donde además de aprender piano, desea conocer más sobre la historia de la música. “Me gustaría aprender sobre toda la música que no conozco, y espero tener tiempo de escucharla”, bromea.

“Tal vez algunos tipos de música antigua, regresando a los tiempos medievales, hay mucha ahí afuera en todas las áreas del mundo. Desde México, hasta la música árabe, necesitarías sentarte muchos años sólo para escucharla”, agregó.

Sarah empezó su carrera musical de manera profesional en el teatro, protagonizando la puesta en escena Cats en 1981, y dos años más tarde se hizo merecedora de una nominación al Premio Grammy como Mejor nueva artista de música clásica (por su interpretación de Requiem Mass junto a Plácido Domingo).

Durante estos más de 40 años de carrera, ha sido testigo de cómo este género se ha acercado cada vez más al público en general, algo que ve con muy buenos ojos, pues se mantiene firme con su convicción de alegrar al público a través de su profesión.

Foto: Cortesía

Al preguntarle qué forma de arte la hace feliz, sin dudarlo responde: “Amo ver pinturas, las colecciono. Me gusta desde que tenía 18 o 19 años, y coleccionaba cosas que en ese momento no eran caras, pero me encantaban, en particular pinturas que datan de finales del siglo XI, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial”.

Trae su mundo místico a los fans

La soprano se prepara para los conciertos que ofrecerá en nuestro país, los próximos 18 y 22 de octubre, en el Auditorio Telmex y la Arena Ciudad de México, respectivamente.

Presentará un show que calificó como "místico y mágico", donde hace un viaje al pasado, pero a la vez incluirá una parte enfocada a los tiempos venideros.

“Escogí las piezas que sentía que justificaban el concepto. Muchas de las letras de estas canciones hablan sobre soñar, sobre mundos paralelos, y cosas ligeramente místicas, eso me ayudó a elegirlas”, cuenta.

“También habrá muchos de mis grandes hits, pero logré darles un sabor en los arreglos que los ligan con lo demás. La iluminación y la forma en que luce el set es muy místico es como ver dentro de una bola de nieve, e invitar a la audiencia a tu mundo”, agregó.

Recuerda a la Reina Isabel II

Cerca de que se cumpla un mes del fallecimiento de la reina Isabel II, con quien convivió brevemente en varias ocasiones a lo largo de su carrera, la artista recuerda a la monarca con cariño, sobre todo porque el primero de esos encuentros, se dio en un día muy especial para ella, y cuya fotografía compartió en Instagram hace unos días.

“Ese día me había casado con mi hoy ex esposo Andrew Lloyd Webber y nadie sabía. Sólo mis papás y algunos amigos que habían ido a la boda, pero ella sí tenía conocimiento, porque debía estar al tanto de lo que sucedía en las vidas de los asistentes”.

Sobre el intercambio que tuvieron, recordó que “fue muy dulce, sólo la saludé y levantó sus cejas y me regaló una sonrisa, como diciendo sé lo que hicieron hoy. Fue muy lindo”, finalizó.