¿Se pospuso el divorcio? Captan a JLO y Ben Affleck besándose en público

Ha pasado un mes desde que Jennifer López iniciara su proceso de divorcio de Ben Affleck debido a “diferencias irreconciliables”. De acuerdo con la cantante, han estado separados desde el 26 de abril.

Sin embargo, este fin de semana fueron captados en un hotel en Beverly Hills tomados de las manos e intercambiando besos, lo que ha provocado que el público se pregunte sobre su relación.

“Estoy obsesionada con ellos. Son almas gemelas, no me importa”, expresó un usuario. “Es el tipo de amor turbulento que ves en películas o series. Claramente son actores de método”, añadió otro. “Es muy claro: ellos deberían estar juntos, pero no casados y sin vivir en la misma casa. Que sean novios eternos”, concluyó otro fan.

De acuerdo con lo publicado por Page Six, JLO y Affleck estuvieron acompañados de sus hijos, al igual que de la ex del actor, Jennifer Garner. Durante la comida, se le vio a la cantante usar su anillo de compromiso en su dedo meñique, mientras que en el anular usaba su emblemático anillo de “Jennifer”.

JLO y Ben, popularmente llamados “Bennifer”, comenzaron a salir en el 2002 tras conocerse en el rodaje de la película “Gigli”. Su relación se volvió sumamente mediática y anunciaron su compromiso inmediatamente. Si bien, su boda fue planeada para el 2003, la pareja fue postergando la fecha hasta anunciar su separación al año siguiente. Desde ahí, cada uno tomó su camino y comenzó su propia familia hasta reencontrarse en el 2021 y darle una nueva oportunidad a su historia de amor. La pareja se comprometió en el 2022 y se terminaron casando en julio de ese mismo año. Dos años después estarían iniciando su proceso de separación.