Sentidos Opuestos cancela concierto en Querétaro

Después de posponer su primera fecha en Querétaro, Sentidos Opuestos al final decidió cancelar el concierto que había reprogramado para este 9 de septiembre en el Auditorio Josef Ortiz de Domínguez.

La noticia fue confirmada a través de comunicado publicado en la página de Facebook de la agrupación, en el que BOBO Producciones se deslindó de la situación y refirió que la situación se debía a “problemas de logística y producción ajenos”.

“Para BOBO y Sentidos Opuestos es de vital importancia presentar un concierto que cumpla con los estándares de la más alta calidad”, aseveró la empresa.

Las personas que adquirieron sus boletos para esa fecha podrán solicitar su reembolso a partir del 11 de septiembre en el siguiente correo electrónico: reembolsos@superboletos.com

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán se encuentran de gira por el país con su Eternamente Tour, con el que celebran 30 años de hacer historia con Sentidos Opuestos.

La banda es famosa por temas como Historias de amor, Mírame, ¿Dónde están? y Amor de papel.

“Jamás nos imaginamos que a estas alturas de la vida seguiríamos cantando nuestra música y haciendo una gira tanto dentro de los 90´s Pop Tour, como solos; por lo menos yo nunca me lo imaginé. Es más, recuerdo perfectamente que por allá de los 90, en una entrevista alguien me preguntó: ¿cómo te imaginas a los 50 años? Y yo les contesté: no me imagino cantando `Amor de papel´ y … ¡mírame, fíjate bien!”, dijo Alessandra en una entrevista anterior con DIARIO DE QUERÉTARO y parafraseando uno de sus éxitos.