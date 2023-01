Shakira hace de su catarsis un éxito y responde

Por fin Shakira dio su posicionamiento ante el escándalo que desató su canción la cual en unas horas del estreno de la canción ‘BZRP Music Sessions #53′ al lado de Bizarrap, la cual cuenta con más de 14.4 millones de escuchas tan solo en Spotify, un éxito que ni la misma intérprete se pudo imaginar.

En su cuenta de Instagram la barranquillera mencionó que esta canción había sido escrita como un desahogo personal. “Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, se puede leer en el primer post escrito.

Foto: Cortesía | Instagram @SHAKIRA

Pero Shakira fue más allá de este comunicado y exhortó a las mujeres a no quedarse calladas por el que "dirán", no dejarse amedrentar por la posición de la pareja y alzar la voz. “Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”, sentenció la artista.

Además en su cuenta agradeció a sus seguidores por hacer de ‘BZRP Music Sessions #53′ la número uno en todas las plataformas del mundo, un fenómeno que poco se ve y reconoció que esto es un trabajo en conjunto, tanto de Bizarrap, como de ella, pero en especial de sus fans que no la han soltado de su mano. “Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, publicó la cantante.

