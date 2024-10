Shakira reúne a las “princesas del pop latino”

Con motivo del reciente lanzamiento del video musical de “Soltera”, Shakira transformó su casa de Miami en la “Soltera’s House Party”, donde reunió a cantantes e influencers latinas.

Belinda, Danna, Kenia Os, Lele Pons, Greeicy y Fariana fueron algunas de las celebridades que asistieron al evento de la colombiana.

En varias historias y TikToks se pudo ver a las artistas jugar al toro mecánico, interactuar entre ellas y devorar cajas y cajas de pizza, que según Shakira tanto ella como Belinda fueron las principales responsables de comerse todas las rebanadas.

En redes sociales, los fanáticos de estas celebridades han reaccionado con mucho entusiasmo al hecho de que Shakira pudo reunir a “todas las princesas del pop latino”. “Nuestra Shakira le abrió camino a casa una de ellas. Es la artista femenina más influyente de todos los tiempos y les enseñó a romper barreras que solo los hombres podrían cruzar”, expresó un usuario. “Voy a disimular que no me duele no estar en la casa de Shakira bailando con Danna, Beli y Kenia”, agregó otro.

Foto: Cortesía / @belindapop

Con el lanzamiento de “Soltera”, Shakira ha sido fuertemente criticada por promover un himno que habla sobre el empoderamiento femenino luego de haber atravesado un momento sumamente doloroso como lo puede ser la ruptura de una relación de años. En su rola, la cantante expresa que es posible volver a reencontrase con una misma y volver a ser feliz aunque nuevamente se esté en “soltería”.

Cabe decir que su mensaje ha sido acobijado y abrazado por otras mujeres que apoyan el mantra de la artista: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira se encuentra a semanas de iniciar su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”. A nuestro país llegará hasta marzo del 2025. De momento se sabe que visitará la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.