Shakty brilla en el ballet de Alberta

Con tan solo 14 años, la sanjuanense Shakti Villar Ángeles realizará su debut oficial como bailarina del Alberta Ballet School, en la producción del Cascanueces, que se llevará a cabo del 4 al 10 de diciembre en Canadá.

La noticia ha sido recibida con emoción por parte de sus padres Elíseo Villar y Claudia Ángeles, pues siempre han sabido que es el sueño de su pequeña, pero especialmente de su hermano Mateo, quien siempre la ha apoyado, al igual que su familia en San Juan del Río.

Shakti vive desde hace un año en Edmonton, Canadá, lugar al que se mudó con su familia, por el trabajo de su papá. Tiene poco más de 10 meses en la academia de ballet de Alberta, donde ahora tendrá su debut de manera profesional.

“Yo hago ballet desde que tenía 2 años y así empecé, primero en Colima y luego en San Juan del Río. Ingresé a Bellas Artes a los 6 años con la maestra Yolitzma Bustos, y después estuve con la maestra Carolina Espinosa De los Monteros Arenas. Ellas me han enseñado mucho de lo que práctico ahora”.

Bailar en Canadá

Shakti entró en noviembre del año pasado a la academia del Alberta Ballet School, a la que pertenecen las niñas y adolescentes. El pasado 17 de septiembre, audicionó para participar con la compañía profesional en la producción del Cascanueces.

“En algunas puestas en escenas profesionales, se requieren niños, por lo que hacen audiciones de varias academias para que bailen con ellos y Shakti realizó dicha audición, pues es una niña muy preparada”, menciona su mamá Claudia Ángeles.

Con su familia en Canadá. Foto: Cortesía | Claudia Shakti

Shakti describe que, al estar en un escenario, lo que más le gusta son las luces y que la gente la vea. Convivir con sus amigos y tener ese compañerismo que se da en todos los equipos de danza, es lo que más le apasiona.

“Primero tuve que hacer una audición con 160 niñas y solo 40 nos quedamos. Había niñas de muchos países, de muchas academias diferentes, y de provincias de todo Canadá. Las que finalmente quedamos participaremos en el cascanueces con la compañía grande. Me siento muy orgullosa, feliz, y muy afortunada de tener este momento”, expresa cuando recuerda el proceso al que se sometió.

En sus presentaciones en San Juan del Río. Foto: Cortesía | Claudia Shakti

Y está muy orgullosa del trabajo que ha logrado con el ballet. Práctica todos los domingos durante 3 horas para el Cascanueces, pues tienen que bailar con la compañía de Alberta Ballet y los ensayos son muy rigurosos. Para Shakti bailar en Canadá ha sido un poco difícil, principalmente por adaptarse a lo que hace la compañía.

“El ballet siempre me ha encantado desde que mi mama me metió, yo amo bailar, los vestuarios y el maquillaje. Bailar es algo muy lindo, siento que todos disfrutan ver a la gente bailar. Estar en un escenario siempre da miedo y es difícil, pero yo me esfuerzo al máximo y práctico mucho para lograrlo. Me gustaría decirles a otras chicas que quieren cumplir sus sueños en el ballet o en otra danza, que si se siguen preparando como lo están haciendo y se siguen esforzando en todo lo que hacen, entonces pueden llegar a los niveles profesionales, como lo estoy haciendo yo”.