SimiFest corona su primera edición con Anderson Paak y Jungle

Con la imagen del Dr. Simi presente por todas partes en el Parque Bicentenario, el SimiFest cerró su primera edición con Anderson Paak y Jungle sobre el escenario.

Después de una jornada llena de atracciones del personaje y música, Paak salió convencido de complacer a sus seguidores, que tuvieron que esperarlo después de un retraso de al menos 20 minutos de acuerdo a los horarios oficiales del festival.

En el arranque, "The Bird" fue la canción que abrió su set, la cual fue suficiente para demostrar por qué su público había sido tan paciente a pesar de la espera.

Después de la primera canción, el artista pasó a la batería para tocar "Heart Don't Stand a Chance". Con energía, Anderson Paak fue conquistando al público, que permaneció en el parque gozando de su música hasta cerca de la medianoche.

Previo al espectáculo de Amderson Paak, Jungle brilló en el festival, siendo una de las agrupaciones más esperadas en el día.

Fue "Busy Earnin'" la canción con la que, rápidamente, la banda de Londres levantó el ánimo de la gente. Más canciones, como "I've Been In Love", “Time”, “Back on 74” y “Dominoes” acompañaron la noche.

En varias intervenciones, la banda liderada por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland saludaron a sus fans de la Ciudad de México, contagiando con su mezcla de dance y electrónica. Con ésta, provocaron el baile de los presentes, quienes entre botargas del Dr. Simi, sacaron sus mejores pasos.

En medio del show, los músicos recordaron la primera vez que les fue lanzado un muñeco del Dr. Simi, cuando visitaron México en anteriores ocasiones.

Más temprano, en el atardecer, Technicolor Fabrics y Plastilina Mosh prepararon a los asistentes con sus éxitos para lo que sería el cierre de la noche.

En la primera edición del festival organizado por Farmacias Similares, las dos agrupaciones mexicanas dieron lo mejor de sus repertorios en el escenario.

"¿Como están SimiFest? Qué lindo estar acá con ustedes", dijo el vocalista de Technicolor Fabrics Juan Pablo Corcuera. En su presentación, la banda tocó algo de su último álbum titulado "Diamantes".

"Sin ti no es lo mismo Ciudad de México. Vamos a ponernos románticos esta tarde", siguió el cantante, que después de eso pasó a interpretar "Tiernos".

"La última vez", "Cabo" y "Fuma" complementaron el setlist de los oriundos de Guadalajara, Jalisco.

Por su parte, Plastilina Mosh hizo valer su prestigio en una carrera de más de 25 años de carrera. Con clásicos como "Peligroso pop", "Millionare" y "Mr. P-Mosh", el dúo integrado por Jonás González y Alejandro Rosso hicieron del Parque Bicentenario una pista de baile. "Pervert Pop Song" y "Nalguita" coronaron el show.

De acuerdo con Carmina González, directora de relaciones públicas de Farmacias Similares, la intención de la marca farmacéutica es que el festival regrese en futuras ocasiones, con una amplia oferta de posibilidades en cuanto al cartel, luego de que en su primera vez reunieron a 15 mil personas.