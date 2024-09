Simple Plan está más que listos para llegar a Querétaro en octubre

A tan solo dos fines de semana de distancia del Pulso GNP, Pierre, Chuck, Jeff y Sébastien compartieron con medios nacionales su emoción por regresar a México para formar parte del festival queretano.

“Nos encontramos muy emocionados. Recientemente estuvimos de gira con Avril Lavigne y nos genera una satisfacción enorme ver que cada vez las nuevas generaciones se enamoran de nuestra música y buscan vernos en vivo”, expresó Pierre durante la rueda de prensa.

Los artistas señalaron que pese llevar 25 años dentro de la industria, todavía en sus conciertos hay personas que asisten por primera vez a uno de sus espectáculos; por lo que está entre sus compromisos como banda, el dar un show de primer nivel.

“Creo que los retos de participar en un festival como este, es que no todos de los asistentes van a verte a ti, y de alguna manera tienes que seducirlos con tu música para que al salir del festival vayan y escuchen tus canciones en Spotify y se proclamen fans. No dudo que en el Pulso GNP nos encontraremos con fans de años, pero también vamos a convertir a quienes nos escucharán por primera vez”, agregó.

Durante la rueda de prensa, los integrantes señalaron que se encontraban emocionados por ver a The Killers, quienes también forman parte del line up del festival, pero que también se encuentran deseosos de conocer al talento mexicano que estará presente.

Si bien, de momento no han armado la setlist para su presentación en Querétaro, bromearon con la prensa sobre la posibilidad de tocar la canción que recientemente lanzaron con Disney, “Can you feel the love tonight”.

Simple Plan es una banda canadiense de pop punk que debutó en 1999. En su discografía figuran rolas como “I’m just a kid”, “Welcome to my life”, “Perfect”, “I’d do anything”, entre otros temas.

La banda compartirá escenario este 12 de octubre con The Killers, Belanova, Sabino, Franz Ferdinand y Los Auténticos Decadentes; por mencionar a algunos artistas. La cita es en el Autódromo de Querétaro a partir de las 13:00 horas.

Los boletos los encuentras en eticket.mx en 2 mil 775 pesos, la entrada general fase 3, y 4 mil 60 pesos las entradas VIP, sin cargos por servicio.