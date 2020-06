Somos un país melodramático, necesitamos reir: Pierre Angelo

Aunque el humor se ha diversificado en el mundo digital y el standup vive un momento sólido, la televisión no ha dejado de ser el medio adecuado para llegar al grueso de las familias mexicanas, asegura en entrevista con El Sol de México el actor y comediante Pierre Angelo, quien forma parte fundamental de La parodia a domicilio, que se estrena el próximo domingo.

“Aunque la televisión ha sufrido fuertes transformaciones y gran parte de su programación está ahora enfocada a atender nichos muy específicos, en México todavía tiene una enorme audiencia porque somos un país melodramático. Siempre he creído que los mexicanos somos como hijos de Pedro Infante y Dolores del Río”, dice el actor, quien comenzó su carrera en los años 80 en el programa Chiquilladas.

Gossip Aislinn Derbez debuta como narradora en Siete mundos un planeta

Aunque Televisa ha cambiado su barra de contenidos desde hace al menos cinco años, la realidad es que sus programas aún apuestan a ese mexicano que tiene ganas de divertirse con el humor tradicional que ha desarrollado la televisora a lo largo de las últimas décadas.

El éxito de programas como La rosa de Guadalupe, dice, es la prueba de que existe un mercado muy puntual que aún busca este tipo de contenidos pese a que el 65.8 por ciento de los mexicanos tiene acceso a internet, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La parodia es el único programa que guarda el tono del sketch en tiempos en los que ya casi nadie apuesta a ese formato”, afirma Angelo. “La vanguardia de hoy son las series, pero nosotros conservamos el sketch porque creemos que todavía le encanta a una gran cantidad de audiencia. Yo aún creo en este segmento de mexicanos que se reúnen en familia para ver la televisión”, añade.

El gran reto de la nueva temporada de La parodia a domicilio, explica el humorista, es adaptarse a los nuevos tiempos. Es por ello que los capítulos estarán muy enfocados a temas como la pandemia de Covid-19 y personajes como el payaso Guanzontle, el primo hermano del Joker que lucha contra el aburrimiento y la injusticia.

“Todo fue hecho con mucho respeto y estamos conscientes de que el programa va para todo el público. El chiste es que lo vea toda la familia y se vayan con una sonrisa a la cama”, comenta Angelo, quien se dice muy satisfecho de poder dedicar el primer capítulo a Héctor Suárez, quien falleció el pasado 2 de junio.

“Sin lugar a dudas Héctor Suárez fue, más que un humorista, un cronista de nuestra sociedad. El sarcasmo político y el sarcasmo social retrató muy bien al país. Y no sólo me refiero a ¿Qué nos pasa?, sino a todo lo que hizo”, observa.

“Fue un gran observador social e hizo un trabajo antropológico como pocos a través de la comedia”, destaca.

Cultura Fallece Héctor Ortega, primer actor y director de cine

Y como parte de ese ojo agudo que tuvo Héctor Suárez para detectar las problemáticas sociales, los nuevos capítulos de La parodia a domicilio también tendrán episodios como La Escuelita Online e incluso se imaginará cómo podría ser La vecindad del Chavo durante la pandemia del coronavirus.

“Diría Groucho Marx: lo más importante siempre se dice con humor. El humor es una catarsis y por eso estamos con la antena muy bien puesta para llevar una comedia familiar que no ofenda o no toque susceptibilidades, porque sabemos que la realidad allá afuera no está siendo sencilla”, concluye el actor.