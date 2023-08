Nico Pacheco es un artista trans no binario de Querétaro, su propuesta lleva por nombre Break Madre y a inicios de año lanzó su primer disco titulado Xoconostle.

La palabra Xoconostle proviene del náhuatl y básicamente significa agrio (xococ) y tuna (nochtl). Se le llama así a la opuntia joconostle, una planta perteneciente a la familia de los cactus que producen tunas agrias. Nico decidió titular así su álbum en referencia a la fruta porque le parecía que conectaba con la paleta de sabores mexicanos que se entremezclan en el disco.

El álbum cobró vida en las instalaciones de la Cafebrería Pessoa, ubicada sobre la calle Hidalgo en el Centro de Querétaro. Con una duración de 34 minutos con 57 segundos, el álbum presenta una propuesta sonora fresca e innovadora. Su poesía no siempre sigue una estructura básica, le gusta experimentar y coquetear con lo abstracto.

“Mi papá siempre decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces más o menos esa ha sido nuestra ética de trabajo recientemente. Si tuviera que ponerle un género musical al disco siento que un día es pop, otros rock, tal vez estrictamente sería hip-hop alternativo, pero tampoco es algo que me guste clasificar”, explicó el cantante.

Xoconostle también posee fuertes influencias del trap cumbia, es una mezcolanza “sabrosona”, como diría Nico. Le gusta pensar que su rap se encuentra ligado con las disidencias y de su propia experiencia como una persona no-binaria, pero también comenta que él no puede concebir escribir sobre lo que desconoce. “Soy algo ñoño, así que realmente no puedo hablar de la cultura gángster: sexo, drogas, mujeres, autos y armas. Escribo sobre mis emociones y la ciudad en la que crecí, Querétaro”, comentó.

Pese a estar desarrollando un proyecto en solitario, Break Madre no existiría sin el trabajo en equipo. Desde hace un tiempo, Nico colabora artísticamente con Mario Murillo, productor y fundador del sello y estudio discográfico independiente La Guardería Records, y Andrés Díaz, bajista y vocalista de la banda queretana de thrash metal, Demondeath.

“Ellos [Mario y Andrés] son las personas a las que más confianza les tengo para poder expresarme como un artista trans no-binario. Con ellos no hay ningún prejuicio al momento de ir creando música y eso me libera de cosas súper incómodas que se me han presentado con anterioridad.

“La primera vez que me uní a un proyecto musical, el cual implicaba trabajar con un sello independiente que quería firmarme, me di cuenta que iba a tener que convivir con personas que constantemente hacían bromas sobre los ‘compañeres’ y que a mí me daba tanto hastío y pena ajena tener que lidiar con gente con conductas discriminatorias”, explicó.

Se le ha señalado, de forma burlesca y con intención de humillarlo, que tiene un parecido con Amanda Miguel, pero desde hace un tiempo ese tipo de comentarios no penetran su piel. Para él es más alarmante que haya personas preocupadas con encajar en un estándar “masculino” que simplemente dejarse fluir. Dicta su vida regido por el fragmento del poema de Pedro Lemebel, escritor, cronista y activista LGBT chileno: “Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro”.

Al igual que diferentes talentos queretanos, Nico, Mario y Andrés se sumaron al programa municipal Talento por el barrio, donde a través del hip-hop y el freestyles se brinda un espacio de crecimiento y de aprendizaje constante no discriminatorio e inclusivo.

En los próximos meses realizarán el lanzamiento de un proyecto colaborativo titulado break por ahora, el cual podría tener la primera participación de Mario, el productor, como vocalista.

De momento, este 26 de agosto se presentarán a las 19:00 horas en el espacio comunitario La Otra Bandita, ubicado en El Tepe. La entrada es libre y de cooperación voluntaria.

Cabe mencionar que La Guardería Records acaba de arrancar con un taller de producción musical en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. La duración del taller es de seis meses todos los jueves de 16:00 a 18:00 horas. Tiene una cuota de recuperación semestral de 500 pesos, está abierto al público en general y a la comunidad estudiantil. El taller abarca los fundamentos de la producción musical y sonora, incluye plugins y daw como material de trabajo. Para mayores informes pueden consultar en la cuenta de Instagram @laguarderiarecords.