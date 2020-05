La TV busca alternativas para continuar con sus series y telenovelas

La pandemia del coronavirus ha detenido en el mundo la producción de contenidos en el cine y la televisión casi en su totalidad. Series como Riverdale, Young Sheldon, o Grey’s anatomy anunciaron hace un par de meses, cuando los contagios por Covid -19 llegaron a los sets de filmación, que pospondrían la realización de sus nuevas temporadas, no fueron las únicas, el paro poco a poco se generalizó.

Los mismo sucedió en México, para seguir las medidas de precaución para evitar la propagación del virus, Televisa, la principal empresa productora de contenidos de entretenimiento tuvo que cerrar los foros de San Ángel, algunas telenovelas lograron terminar a marchas forzadas, mientras que otras se quedaron a la mitad.

Justo ahora, cuando la gente está consumiendo más contenidos audiovisuales, la televisión y las plataformas digitales se han vuelto la principal opción de distracción a la par que enfrentan su mayor reto, así mientras en algunos países están encontrando alternativas para contar sus historias y seguir con las producciones que ya estaban al aire, México decide echar mano de su archivo con historias ya contadas y probadas.

SE ANIMAN

One day at a time, serie original de Netflix, inició la transmisión de su cuarta temporada el 24 de marzo, justo en el brote de la epidemia en Estados Unidos. El rodaje de los nuevos episodios aún continuaba por lo que los productores de la serie decidieron que la mejor opción para seguir con la trama sería la realización de un capítulo especial realizado en animación en el quelos protagonistas realizarán el doblaje de sus personajes.

“Tengo 97 años y nunca había visto que una comedia grabada con cámaras filmase un episodio en dibujos animados”, aseguró Norman Lear, productor ejecutivo de la actual One day at a time; y creador de la versión original de 1970.

A LA DISTANCIA

Y mientras los sets siguen vacíos, el instinto de supervivencia ha traído ideas frescas. Netflix anunció la producción de la antología Social distance, una historia que se centraría en la nueva realidad que vive el mundo tras la pandemia del Covid-19.

La historia que sería liderada por los creativos detrás de Orange is the new black. el director Diego Velasco comandará a sus actores desde su sala, mientras el elenco seguirá las indicaciones de rodaje cada uno desde su casa. Hasta el momento, la plataforma no ha anunciado una fecha de estreno ni la cantidad de episodios que tendrá la serie.

Las productoras Legendary Global y ESPotlight de Estados Unidos, también anunciaron la realización de la serie La treintena, dirigida al público de habla hispana que abordará la historia de cuatro amigas a punto de cumplir 30 años que se encuentran desesperadas por el encierro. El rodaje de la historia se realiza ya desde hace unos días en España.

AYUDA REMOTA

En Chile, la televisora Mega estrenó el 20 de abril una serie especial llamada Historias de cuarentena, sobre un psicólogo clínico que ayuda a sus pacientes a través de sesiones por videollamada. La producción fue realizada en tiempo récord y estrenó dentro del horario estelar de televisión, todo filmado de manera remota.

REPETIRÁN CONTENIDO

En México Televisa, el gigante de las telenovelas, también está en aprietos, pues tienen material nuevo que ofrecer al público hasta julio, además, los directivos anunciaron que para enfrentar la crisis, no sólo se bajaron los sueldos, sino que la inversión en contenidos se reducirá en un 50 por ciento.

Todavía no hay nombre y apellido de las producciones que serás recortadas, pero lo que si tienen claro es que la empresa recurrirá a su archivo para seguir entreteniendo a la audiencia.

De hecho ya lo están haciendo con la programación de la bioserie de Silvia Pinal, Frente a ti, reestrenada hace una semana en el prime time (21:30 horas), vista por 2.5 millones de personas, mientras que Destilando Amor, la telenovela de 2007 protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, transmitida a las 15:00 horas es vista cada día por 3.1 millones de personas. Las repeticiones, les siguen funcionando