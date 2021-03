Teresa Ruiz protagoniza junto a Liam Neeson la cinta El protector

Antes de comenzar las grabaciones de la película El protector, la actriz mexicana Teresa Ruiz quien interpreta a Rosa en el filme, se interesó en la lectura del guion donde descubrió la importancia del mensaje que la cinta envía al público sobre la realidad de los niños migrantes en la frontera de México con Estados Unidos. Su papel es de una mujer que ante una emergencia relacionada con el narco tiene que huir al país vecino para salvar a su hijo.

“Fue muy bonito que me dieran la confinaza de hacer este personaje, sobre todo sin ser yo madre. Mi familia es migrante. Fue una responsabilidad muy grande, conozco muy bien este tipo de experiencias, los que van a ver esta película son jóvenes de primera o segunda generación de descendencia chicana o latinoamericana y a través de mi personaje ellos se verán identificados. Esta es una experiencia que su madre o abuela pudieron vivir de cerca y me gusta mucho que estos temas se traten en una película de Hollywood con un alcance tan grande con un actor tan querido como es Liam Neeson”, dice la actriz en entrevista con El Sol de México.

La película que se estrena hoy en Cinépolis, narra la historia de Jim (Liam Neeson) un estadounidense retirado de la marina quien vive en una pequeña cabaña cerca de la frontera de México con Estados Unidos y se dedica a ayudar a los migrantes que quedan varados en su camino hacia el ‘sueño americano’.

“El mensaje que podemos mandar como sociedad es exigir que se revalúen las reformas migratorias para que estas situaciones sean cada vez menos. El tema de las familias migrantes y los niños que son separados de sus familias y son enjaulados es muy grave, queríamos que ese fuera el foco de atención. En la trama se muestra que si separaban a este niño de su madre, la policía fronteriza se iba a quedar con él, quisimos mostrar que ellos no son un amigo sino un enemigo y que se lo iban a llevar a enjaular y Jim tiene que rescatarlo, es lo más valioso de esta película”, describe Ruiz.

La actriz piensa que este tipo de temas es importante sacarlos a la luz. “Este conflicto en la frontera nos ha dañado por muchos años, es necesario hablar de la migración, esta película habla de esto y del narco, pero también de otros temas como la familia, el amor incondicional, la amistad… de cómo un hombre cambia su pensamiento de lo que está bien o no, de lo legal e ilegal, de lo que es correcto e incorrecto a través del contacto con otro ser humano. Es un héroe americano en contra del mismo sistema que está siendo el enemigo de la gente”.

Dice que Rosa, su personaje, demuestra lo que muchas mujeres padecen. “Es una mujer, no un estereotipo. Vive feliz en México y eso es importante mostrar, que los migrantes no es que no sean felices en nuestro país, sino que se van por una necesidad o situaciones diversas, tienen miedo pero tienen que ser fuertes, esa situación la vivimos las mujeres en muchos sentidos actualmente”.

La actriz y productora originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca, es una de las protagonistas de la cuarta temportada de la serie Narcos, de Netflix, además fue parte del elenco de la serie Aquí en la Tierra, producida por Gael García Bernal y participará en la segunda parte de Luis Miguel, la serie.

“He sido bien afortunada, soy la primera actriz de mi familia, nunca me imaginé actuar y lo que hago es de manera sincera. Cuando amas lo que haces atraes a gente igual como a Gael o Boneta, personas muy apasionadas que saben cómo contar las historias más complicadas y que hacen que nuestro arte avance”.

Finalmente dice que para ella no existen los retos, sino que vive el presente y el día a día conforme las oportunidades se le presenten.