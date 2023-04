The Cure vuelve a escenarios mexicanos con su gira “Last Worl 2023”

La banda inglesa liderada por el vocalista Robert Smith, The Cure, regresará a México después de cuatro años. En esta ocasión, la agrupación fundada en 1976, estará presentando su gira “Last World 2023”

En su cuenta de Twitter, el vocalista e intérprete de “Boys don´t cry” escribió que la banda estará ofreciendo shows en México y en 12 países de Latinoamérica. Aun no se dieron a conocer las fechas pero anunció que para finales de abril se tendrán más detalles. La última vez que The Cure estuvo en escenarios mexicanos, fue en el 2019, donde reunieron a 70 mil personas en un concierto celebrado en el Foro Sol que duró poco más de tres horas interpretando 36 canciones.

Dato curioso es que Robert Smith se pronunció su descontento con la empresa de boletos Ticketmaster al asegurar las problemáticas con la compra de boletos, pues el vocalista de la banda británica informó que la agrupación no participará en las dinámicas de platino o precio dinámico, las cuales dan preferencia a clientes y cuentas con ciertos privilegios con tarjetas de banco, esto solamente aplica a las presentaciones que tendrán en Estados Unidos.

La banda formada en Crawley, Inglaterra, ha incursionado en diferentes géneros musicales siendo una de las bandas más versátiles del mundo. Con sonidos melódicos hipnóticos y unas letras oscuras, The Cure se ha convertido en referente para los seguidores del post punk de los años 80. Durante su extensa carrera, la banda ha tenido algunos cambios en sus integrantes, siendo la más reconocida la integrada por Robert Smith (vocalista y guitarrista), Simon Gallup (bajista), Porl Thompson (guitarrista) Boris Williams (baterista) y Roger O´Donnell (teclados).

Considerada también como uno de los referentes del rock alternativo, en 1989 la banda lanza su obra cumbre “ Desintegration”, compuesto por los sencillos Lovesong, Fascination Street, Pictures of you, y Lullaby. Con más de 20 discos e innumerables giras por todo el mundo, The Cure sigue siendo una de las bandas más influyentes en todas las generaciones en cuanto a música se refiere.

