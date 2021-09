The Weeknd es acusado de plagio

El dueto Epikker conformado por Suniel Fox y Henry Strange, ha interpuesto una demanda a The Weeknd por supuesto plagio por el tema "Call Out My Name" el cual a la fecha, lleva un total de 700 millones de reproducciones en Youtube, más de 800 millones en Spotify y se ha posicionado en múltiples listas de popularidad.

Según unos documentos publicados ayer por la revista musical Pitchfork, los demandantes precisan que la pieza del intérprete canadiense tiene todos los elementos del tema "Vibeking" que fuera compuesta en el año 2015.

Fox y Strange aseguran que en aquel año, mandaron un demo a uno de los colaboradores de The Weeknd; sin embargo, no obtuvieron créditos posteriores ni siquiera cuando el tema "Call Out My Name" fuera lanzado en el 2018, lo cual, ha encausado al dueto a buscar reconocimiento por ello.

Los Epikker aseguran en la demanda que hay muchos elementos tanto cuantitativos como cualitativos que se apuntan similares en sus respectivas versiones, tanto en lo vocal como en lo melódico y lo armónico al ser una pieza en un tono y ritmo poco común.

Los demandantes piden como compensación todos los beneficios que "Call Out My Name" ha generado y solicitan como medida cautelar que The Weeknd no cante el tema en ningún concierto hasta que se resuelva el caso.

Al momento ni The Weeknd ni sus colaboradores han dado una declaración oficial al respecto, sin embargo, queda a la expectativa el resultado de esta demanda que apela por las ganancias totales del tema.

Cabe mencionar que "Vibeking" no está disponible en ninguna plataforma de internet, por lo que la similitud entre ambos temas solo podrá ser valorada por la corte californiana





| Con información de EFE |