“Tía Licha” está de vuelta en “Una Familia de Diez”

La actriz María Fernanda García se reincorporó nuevamente al elenco de “Una familia de Diez” luego de que el público solicitara el regreso de la icónica “Tía Licha”, personaje que supuestamente había muerto tras un envenenamiento accidental con una fruta tropical, y que en realidad andaba de parranda por el mundo junto a un enamorado.

“Sufrí mucho al alejarme de mi querida Familia de Diez, pero el público se portó tan buena onda conmigo que jamás en la vida olvidaré cómo me defendieron y cómo exigieron mi regreso (…) Realmente yo me llevo muy bien con la familia Ortiz de Pinedo, hemos hecho gran cantidad de programas y funciones de teatro y yo a Jorge lo quiero muchísimo, entonces pues me siento afortunada y agradecida con el público mexicano”, compartió María Fernanda García en entrevista con Diario de Querétaro.

García expresó que la interpretación de este personaje siempre ha sido un deleite, porque es muy divertido y le ha permitido llegar a un público fiel que continúa a la expectativa de lo que pasa en esta producción de Televisa que se ha mantenido en el gusto del público desde su primera emisión en el año 2007.

“Creo que es un programa de humorismo blanco, con sus picardías y todo, pero lo importante es que puede ser compartido por la familia porque es un programa para niños de 0 a 80 años o más, que está basado en lo cotidiano entre las familias y que, además, yo creo que más de uno se identifica con algún personaje”, apuntó García.

La actriz refirió que su colaboración en esta producción le ha representado un gran orgullo de llegar a través de la comedia, a los hogares de las familias y que sea por medio de una producción con la que se ha logrado un trabajo perdurable al que todos han apostado por igual.

Además de su carrera actoral, Fernanda García ha llevado a los escenarios una fusión de comedia y poesía valiéndose de la modalidad del stand up, con el cual pone en manifiesto no sólo su sentir; sino su propio sentido del humor con cotidianeidades que permean el mundo a su alrededor.

“Al cabo que ni quería es otro de mis proyectos consentidos porque es mi show para ardidos, corazones rotos, solitarios y pruebas superadas (…) Lo que más he hecho en mi carrera es teatro y creo que ha sido mi maestro para la actuación y poderlo combinar con otras facetas es un deleite”, finalizó Fernanda.

Foto: Cortesía | @familiade10

“Una Familia de Diez” es una producción dirigida y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo que, por más de 10 años, se ha mantenido en el gusto de un público que ha estado siempre al tanto del desarrollo de la historia y de la evolución del elenco entre quienes figuran Daniela Luján, Eduardo Manzano, Zully Keith, Carlos Ignacio, Mariana Botas, Camila Rivas, Tadeo Bonavides, Andrea Torre, entre otros, llevando a la pantalla la historia de la familia López, quienes comparten techo y una serie de aventuras y problemas derivados de múltiples personalidades conviviendo en un pequeño departamento.

Esta producción, que forma parte de los “Domingos de sofá” del canal de Las Estrellas, llegó a su sexta temporada, la cual se transmitirá todos los domingos en punto de las 19:30 horas.

Cabe mencionar que “Una familia de Diez” es una de las series televisivas con más audiencia de Televisa, a la par de programas como "La rosa de Guadalupe" y "Vecinos” que continúan con la tradición de la televisión familiar en la pantalla chica.