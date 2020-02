Tony Dalton; regresa como un “maloso”

En su semana de estreno, la quinta temporada de la serie de Netflix “Better call Saul”, el spinoff que resultó de la exitosa “Breaking Bad” incluyó a Tony Dalton como parte de su elenco latino, quien habla de este proyecto y de la forma en la que se percibe la producción Hollywoodense hoy en día.

“Estoy muy contento, estamos ya a la espera de que por fin la vea el público. Son un equipo de producción muy profesional –Peter Gould y Vince Gilligan–, son unos genios en lo que hacen”, asegura Dalton sobre esta producción.

Tal como se había gestado en el drama que dio origen a esta serie, aparecen los personajes que crearon conflictos con el que entonces era uno de los protagonistas de la serie, Walter White (Bryan Cranston); y de esa forma continúan presentes Tuco y Don Hector.

“Mi personaje es Lalo Salamanca; es de esta familia de malosos y narcotraficantes (...) Llego a mover a Nacho Varga (Michael Mando), ya que él está pensando que se quedó con las llaves del changarro, pero llego a decirle que se haga a un lado porque el jefe soy yo”, detalla Dalton.

Con respecto a los retos que tuvo que enfrentar para meterse a la piel de Lalo explica que, como todos, tuvo que hacer un casting que envío por Internet y luego acudir a un callback para finalmente ser elegido, y ya durante la filmación estuvo muy cerca del proceso de creación de su personaje.

“[Tuve que] ver con los escritores y el director por dónde y ver cómo se expresa, se mueve y camina, lo que siempre se hace, es parte de la chamba”, detalla sobre este personaje que agrega “es el más increíble que he hecho y creo que los escritores también son de los mejores que hay en el mundo”.

En retrospectiva y sobre el proceso en el que se negó a ser parte del sistema y comenzar a innovar en la producción mexicana asegura que afortunadamente los tiempos han cambiado. “Todas las personas que están ahorita más o menos chambeando somos cómplices de eso, ya que hace unos años estaba todo en manos de una televisora y ya no es así; ya hay mucho más trabajo por muchos otros lados para los actores y eso es increíble porque antes tenías que trabajar en cosas que no te gustaran tanto porque no había más opciones, como ahora sí”, celebra.

Sin embargo, con respecto a la idea de que Hollywood ha abierto más sus puertas al talento latino, considera que desde su perspectiva no es así y todo sigue igual, salvo la ventaja de poder aplicar a distancia.

“Es exactamente lo mismo, no tienes garantía de irte para allá y de que lo vas a lograr, pero por otro lado ya hay la posibilidad de hacer casting por Internet porque antes tenías que ir porque no existía la opción y eso hace que no tengas que estar viviendo en Estados Unidos para trabajar allá”.

Finalmente adelanta que probablemente sí habrá una sexta temporada de “Better call Saul” y que a lo largo de este año también surgirán otros proyectos en los que ha estado trabajando.

“Acabo de terminar una película con Carlos Cuarón, que él escribe y dirige. También con Manolo Cardona, Stephanie Cayo y Miguel Rodarte sobre unos dentistas que se quedan atrapados en una isla. La cinta se llama ‘Amalgama’ y yo creo que va a salir a finales de septiembre”, dice y agrega que también aparecerá en la cinta “Ni tuyo, ni mía” de la productora Sandra Solares, quien en este filme debutó como directora.