Tuve el mejor de los maestros: Rafael Sánchez Navarro

Rafael Sánchez-Navarro comenta que con su personaje de un hombre que da una clase magistral a unos escritores en la obra Seminar, que se estrenará el 31 de enero en el teatro Milán hará un homenaje a todos los profesores que ha tenido a lo largo de su trayectoria histriónica y sin duda, su principal mentor fue su padre Manolo Fábregas (1921-1996).

En entrevista previa al estreno de la puesta en escena escrita por Theresa Rebeck, escritora nominada al Pulitzer, el actor quien pertenece a una de las dinastías artísticas más conocidas de México, contó lo que le representa encarnar a un docente.

“Para mí es muy parecido el mundo de los escritores al de los actores, los pintores, etcétera y al de las universidades donde existe esta competencia descarnada, yo estoy haciendo con esta obra una especie de homenaje a todos los maestros que he tenido, como un popurrí”.

Se trata de una comedia que narra las experiencias de un grupo de escritores neoyorquinos al contratar a un prestigioso y cruel novelista para un seminario, sin imaginar que los confrontará con ellos mismos.

Pero Sánchez Navarro no habla de los maestros difíciles que ha conocido, prefiere hablar de quienes lo marcaron favorablemente con sus lecciones y entre ellos se encuentra quien fuera conocido como El Hombre Teatro. “El mejor maestro que he tenido en mi vida ha sido mi padre, el respeto, la mística y el conocimiento de esta profesión la obtuve de él”.

Al histrión se le preguntó cómo influyó en su carrera actoral ser hijo de Manolo Fábregas, si le presionó o le implicó más esfuerzo para demostrar su talento. “Desde niño siempre me lo preguntaron y si, es una gran responsabilidad y siento un gran orgullo. Tuve al mejor padre del mundo, eso lo grito a los cuatro vientos y lo siento más presente a más de 20 años de su partida, no entro a escena sin decir, ‘papá voy por ti y para ti’”.

Mencionó quienes también lo marcaron favorablemente en las artes escénicas se encuentran Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Arturo Ripstein y Rafael Montero, entre muchos más y recordó una anécdota que tuvo que el actor y director de cine, Emilio El Indio Fernández.

“Cuando yo empezaba mi carrera me fui a presentar con él y me dio un consejo que para triunfar en la vida siempre se necesita de la ayuda de lo demás y esas son palabras que te marcan para siempre y lo he tomado en cuenta, también he aprendido mucho de actores y actrices como Héctor Bonilla, Carmen Montejo, Ofelia Guilmain, Silvia Pinal e Ignacio López Tarso.