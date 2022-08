TYP NRIQUE logra hacer viral "She Knows" en Alemania

Enrique Rodríguez quien se ha dado a conocer en la industria musical como TYP NRIQUE, ha conseguido 2 Grammy Latinos, un Grammy Awards, y 20x+ Certificaciones de platino de la RIAA con su proyecto "Tell Your People", pero aún con todos estos reconocimientos continúa en la lucha musical.

Con el propósito de ayudar a otros artistas en la parte de la producción, en el año 2017 fundó "Tell Your People", un proyecto donde le brindó la oportunidad de colaborar con el grupo de punk rock alternativo del sur de Madrid Nous y con el músico, actor, artista plástico, escritor, fotógrafo y filántropo Puku.

El artista declaró que el momento que marcó la diferencia en su carrera fue la canción "She Knows" con Nous, la cual logró hacerse viral en Alemania y consiguió llegar orgánicamente al millón de streams.

Gossip Vittorio Di Benedetto a la conquista del mundo

Además, en el 2018 Epic Records un sello de Sony Music, se interesó en "Tell Your People", lo cual le abrió las puertas para conocer la industria musical y empezar su carrera como artista y productor.

Sobre el mayor desafío que enfrentan actualmente los artistas, Enrique expresó que el desafío es ser auténticos, la saturación del mercado, los prejuicios de la gente y la falta de recursos. Y de la fórmula para permanecer generación tras generación en el gusto del público, TYP NRIQUE precisó que es evolucionar con los gustos del público, sin perder autenticidad.

Además reveló que este año trabaja con nuevos talentos emergentes que el público todavía no ha entendido, ni escuchado, pero que considera que son el futuro en el mundo de la música.

Foto: Cortesía | TYP NRIQUE

En entrevista adelantó que el próximo año se presentará en el Rolling Loud en Miami, donde le gustaría realizar una colaboración con el rapero y cantante estadounidense Don Toliver y el rapero, cantante y compositor colombiano Feid.

TYP NRIQUE relató que su interés por la música nació desde temprana edad gracias a su tío "Miki", quien le mostró canciones de Rolling Stones, The Police, A-Ha, ACDC, Los Amigos Invisibles, David Gilmour, Pink Floyd, The Beatles, The Offspring, Gorillaz, Chumbawamba, The Cure, Queen, Saga, Michael Jackson, Daft Punk, Kraftwerk y Tiesto.

Gossip Ruggero se reencontrará con su público queretano

Enrique quien nació en Caracas, Venezuela, y actualmente radica en Miami, FL, manifestó que decidió ser conocido en el medio artístico como TYP NRIQUE, porque TYP en otro término "Tell your people" es la insignia de un colectivo de músicos, productores y diseñadores de ropa, el cual fundó en el 2017, y el "Nrique" por su nombre de nacimiento.

De las dificultades que ha tenido que enfrentar, TYP NRIQUE recordó que a los 11 años sus papás decidieron irse de su país natal rumbo a los Estados Unidos, lo cual fue un choque cultural desde su corta edad, en donde poco a poco se tuvo que adaptar a otra cultura, lo cual influyó de manera positiva a su oído musical y su estilo versátil, ya que eso le permite actualmente trabajar un reggaetón, como también una canción indie en inglés.

Finalmente el músico indicó que México es uno de los próximos países a conquistar, donde si bien su música ya se escucha espera próximamente visitar estas tierras.

Redes sociales: