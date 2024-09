Un elenco de estrellas llega a la serie Bridgerton: ¿Quiénes se suman a la cuarta temporada?

Un nuevo reparto protagónico se verá en la cuarta temporada de la serie Bridgerton, que ya inició su rodaje, en los Shepperton Studios de Reino Unido. Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei serán los nuevos rostros de los episodios.

Katie, quien se volvió famosa por haber participado en Harry Potter con el personaje de Cho Chang, la que besó por primera vez al protagonista, dará vida a Lady Araminta Gun, una mujer que ya estuvo casada en dos ocasiones y divorciada doblemente también; ella tiene dos hijas: Rosamund, interpretada por Michelle Mao, y Post Li, a quien da vida Isabella Wei.

La mamá buscará, a toda costa, un marido para sus hijas, mientras que Rosamund tiene el objetivo de enamorar a Benedict, y Posy tendrá algunos problemas que le harán ver la suerte a su familia.

Gossip Los Bridgerton: quién era la Reina Carlota, monarca inglesa que podría tener orígenes africanos

¿De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton?

La cuarta temporada de Bridgerton, la cual contará con ocho episodios, se centrará en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia. Desde el inicio se observa cómo Benedict queda totalmente flechado por Sophie Baek en un baile de máscaras.

Hugh Sachs y Emma Naomi, que son miembros recurrentes del elenco, volverán a la historia de Netflix, pero ahora ya como elenco principal y con sus personajes Brimsley y Alice Mondrich, respectivamente.

Te puede interesar: Julia Quinn expone los secretos de Los Bridgerton: jamás soñé que sería una historia tan popular

Hasta el momento, la serie ha sido un éxito para la plataforma. Bridgerton cuenta con 16 premios, entre ellos dos Emmy. En su tercera temporada logró un total de 45.1 millones de visualizaciones en su fin de semana de estreno.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Esta serie está basada en la saga de libros de Julia Quinn sobre cada uno de los niños Bridgerton: El duque y yo dedicado a Daphne; El vizconde que me amó sobre Anthony; Una oferta de un caballero protagonizado por Benedict. Romancing Mister Bridgerton que narra la historia de Colin; To Sir Phillip, With Love dedicado a Eloise; When He Was Wicked sobre Francesca. It's In His Kiss acerca de la vida de Hyacinth y De camino a la boda entrado en Gregory.