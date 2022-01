Urgen más producciones sobre salud mental: Regina Pavón

La actriz Regina Pavón está de manteles largos por el estreno de la película Dulce obsesión en la que realiza su primer protagónico en cine y, donde se adentra nuevamente en el género del thriller.

Este filme tiene una importancia especial para la actriz y modelo de apenas 23 años de edad, pues su personaje de nombre Ana vive con problemas de ansiedad, lo que para Pavón es un tema del que debe hablarse de manera urgente en las producciones cinematográficas.

“El tema de la ansiedad fue la forma en que conecté fuertemente con el personaje, me parece muy importante hablar de estos temas; a pesar de que estamos en el siglo 21 sigue siendo un tema tabú, tú no puedes faltar al trabajo y decir que es porque tienes un ataque de ansiedad. Así que entre más hablemos de la salud mental vamos a ir empatizando con los temas, porque la gente aún juzga por no tener información (…) es la enfermedad de este siglo”.

La propia Regina ha comentado abiertamente vivir con ansiedad, por lo que invita a los jóvenes y demás personas que vivan con este tipo de condición, a identificarla y pedir ayuda.

“Sentirse mal no está bien, les diría que si no se sienten bien de inmediato pidan ayuda, la salud mental es muy importante, y es importante que tengamos estos referentes en el cine, sentirnos identificarnos, saber que no estamos solos”.

En la película Dulce obsesión, Regina Pavón interpreta a Ana, una joven y sensual estudiante que llega a vivir con una familia amorosa y tradicional de la Ciudad de México, pero al estrecharse los lazos familiares y de confianza, oscuros secretos comienzan a surgir, poniendo en riesgo la estabilidad de cada uno de los personajes de este filme.

Pavón actúa acompañada de Andrés Palacios y María Elisa Camargo, quienes también interpretaron a los personajes principales.

La producción se realizó bajo el sello de Pantaya plataforma de streaming y fue dirigida por Raúl Caballero. Por ahora sólo está disponible para el público latino en Estados Unidos, pero se espera que en los próximos meses la película también pueda disfrutarse en nuestro país a través de la plataforma Amazon Prime.

“Me ha gustado mucho hacer thriller o suspenso, ya estaba curtida en el género por la serie Oscuro Deseo, pero aunque es de mis géneros favoritos no quisiera encasillarme en una sola temática, me aburro pronto, así que me gusta interpretar personajes diferentes”.

La actriz, que también es recordada por su participación en producciones como Monarca y No Manches Frida, volverá a la plataforma de Netflix el 2 de febrero como parte de la segunda temporada de la serie Oscuro deseo, donde interpreta a Zoe Solares, hija de Alma y Leonardo.

“En esta segunda temporada vamos a seguir descubriendo a los personajes, Alma pensaba que Darío estaba muerto pero lo ve en la calle, entonces va a haber muchas sorpresas, vamos a ver más sobre las relaciones y conflictos de Zoe, está muy interesante y se incorporaron nuevos compañeros, así que no se la pueden perder”.