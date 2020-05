Videos de ovnis, solo un paso para revelar vida extraterrestre: Giorgio Tsoukalos

El 28 de abril pasado, los titulares del mundo amanecieron con la noticia que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos difundió tres videos en los que se observaban objetos voladores no identificados (ovnis). Esto ha sido definido como algo “histórico” por Giorgio Tsoukalos, ufólogo y presentador del programa Alienígenas ancestrales que transmite los domingos su temporada 12 por History.

“Creo que lo que pasó en esta fecha es algo histórico, porque si es verdad que estos videos son viejos, fueron filtrados en diciembre de 2017, entonces el Pentágono nunca aceptó que eran legítimos. Y hasta ahora admitieron por primera vez en la historia que estos videos son reales”, dice entusiasmado.

Lo que hace tan importante este acontecimiento es el impacto mediático y social que tuvo la declaración del Pentágono, pues cuando los videos se viralizaron en internet hace tres años muy poca gente reaccionó.

“Si lo comparas con lo que pasó en este año, esta historia estuvo ahora en las noticias de todo el mundo, no sólo en televisión o internet, sino en las portadas de los periódicos. En Alemania raramente reportan información sobre los ovnis, pero esta vez lo hicieron; en Austria estuvo en las noticias. Uno de los países que pocas veces reporte estas noticas es Suiza y esta vez lo hizo”, dice.

A pesar del impacto que tuvieron estos videos, Giorgio Tsoukalos es cauteloso al referirse al tema, pues enfatiza en que el término ovni (ufo, por sus iniciales en inglés), “se refiere a objeto volador no identificado, no contiene las palabras extraterrestre, ni alien, sólo sugiere que lo que sea que hayamos observado en el cielo no está identificado. Así que, con cada uno de estos precedentes que tenemos, necesitamos empezar a leer entre líneas las publicaciones mediáticas, no tienes que decir todo en orden para que la gente entienda lo que están diciendo”.

El especialista dijo en conferencia telefónica que no es casualidad que la información sea revelada cuando la mayor parte del mundo está confinada en casa debido al Covid-19. “La mayoría están sentados en casa, siguiendo las noticias un poco más de cerca, ponemos más atención. Así que dar a conocer que estos videos son genuinos ocurrió deliberadamente porque mucha gente está prestando atención a las noticias”, dice.

Éste es sólo un paso más en la revelación de la vida extraterrestre, consideró Tsoukalos, quien afirma “estamos en medio de la revelación, que para mí no se trata de un evento único; no es que vaya a haber una conferencia de prensa donde digan que los alíen son reales, creo que la revelación es un proceso largo que empezó desde hace muchas décadas y estamos justo en medio de este punto. Y este es sólo un paso adicional del proceso”.

El ufólogo confía en que cuando se revele la vida extraterrestre, el mundo reaccione positivamente: “Creo que la gran mayoría del planeta estará listo porque en los últimos 30-40 años, algunas de las películas más exitosas son de ciencia ficción como Star wars o Star trek, el universo Marvel o de DC y todas ellas tienen componentes extraterrestres o conexiones, y creo que esto es o fue parte de nuestro condicionamiento”, agregó.

Estas revelaciones no influirán en el futuro de su programa Alienígenas ancestrales, pues Giorgio Tsoukalos considera que más bien su show ha sido “parte de la ecuación”, para estas revelaciones “por eso es que hemos estado tantos años al aire”, concluyó.