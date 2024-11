Vivir Quintana abre camino a las mujeres: será reconocida en los Latin Grammy

La Academia Latina de Grabación creó el premio Leading Ladies Of Entertainment, para reconocer la labor de mujeres que han aportado en la música y las artes. Vivir Quintana será reconocida junto a otras artistas con este galardón en la 25 entrega los Latin Grammy desde el Kaseya Center de Miami, el 14 de noviembre.

Para la autora e intérprete de “Canción sin miedo”, este reconocimiento es “una oportunidad muy fuerte, no solamente de trabajo, sino también para seguir dando este mensaje que deseo comunicar. Que siga habiendo música, no sólo para vender, sino música hecha por mujeres. Es una oportunidad para decirle a otras morras que estamos abriendo camino”, detalló en entrevista con El Sol de México.

Fue a través de un mail, que recibió por parte del equipo de los Latin Grammy, como se enteró de la noticia. Aunque en un momento inicial creyó que se trataba de un posible fraude, lo consultó con su manager y entraron juntas al zoom donde les compartieron los detalles.

En esta edición del certamen se reconocerán también a Diana Rodríguez, CEO y fundadora de la agencia de management Criteria Entertainment; Ana Rosa Santiago, Vicepresidenta Senior de música latina para Universal Music Publishing Group en Estados Unidos y a la cantante y compositora Julieta Venegas.

Uno de los mensajes que más le interesa compartir a Vivir Quintana a la juventud es el de seguir sus sueños, y no dejarse llevar por comentarios negativos.

“Quiero decir a las niñas que pueden ser lo que ellas quieren ser. A mí me importa mucho eso, porque fui una adolescente y una mujer que a los 20 años le dijeron que nunca iba a lograr cosas en la música, porque las canciones con mensajes sociales no eran aceptadas, o que personas con cuerpos como el mío no podían sobresalir”.

AGRADECE A SU MENTORA

La originaria de Coahuila confesó que recibir tanto “hate” al inicio de su carrera fue difícil para ella y la llevó a dudar del camino que había elegido, pero fue gracias al apoyo de sus amigas y colegas como salió adelante.

Contó que tras su llegada a la Ciudad de México, en el año 2012, solía acudir a cafeterías y restaurantes buscando trabajo como cantante, pero se encontraba con puertas cerradas.

Una de las primeras personas que la escuchó fue la compositora Mónica Vélez, autora de éxitos como “Causa y efecto” (interpretada por Paulina Rubio) y “Mientes” (del grupo Camila), quien reconoció su talento y le impartió lecciones en la Sociedad de Autores y Compositores de México.

“Yo iba de lunes a viernes a la SACM, pero su clase era los miércoles. Ella me enseñó a desmenuzar canciones, a meterme en las entrañas, y entender qué nos quería decir la autora o el autor de la canción. Nos ponía ejercicios creativos, ella aboga mucho por despertar la creatividad, así que nos recomendaba libros y nos ponía ejercicios de composición”.

Actualmente son compañeras en un taller de rap que les está dando la también cantautora Mare Advertencia, lo cual es un regalo para Vivir, pues ha podido conocerla de manera más cercana.

PREPARA UN NUEVO DISCO

Vivir Quintana está próxima a lanzar un nuevo disco, el cual se compondrá de 10 canciones inspiradas en las historias de mujeres que estuvieron o están en la cárcel, acusadas por haberse defendido de sus agresores.

La cantautora relata que las letras surgieron a partir de una serie de entrevistas que realizó a lo largo de casi 10 años. Los videos musicales serán protagonizados por conocidas actrices (Marina de Tavira y Mabel Cadena son las primeras).

Para ella es muy importante mantener esta línea de lanzar canciones con mensajes sociales, pues considera que al tener a la primera presidenta en el país, estamos en un momento histórico, y debemos comportarnos como personas históricas.

En su opinión, la música es necesaria para llevar a la reflexión sobre la realidad. “Estoy contando cosas del México donde vivimos, no estoy hablando de sucesos o situaciones que pasaron hace 100 años.

“Son cosas que están pasando ahorita, es importante que estemos informados como ciudadanas y ciudadanos, porque como música, autora e intérprete sí estoy preocupada, pero también como mujer mexicana”, finalizó.