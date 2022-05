Vuelve Tom Cruise con Top Gun: Maverick casi 40 años después

La sonrisa de Tom Cruise no sólo la comparte cuando está frente a una cámara, en una cinta o para alguna entrevista, también cuando está con su gente.

Este viernes, en su visita a México para la promoción del filme Top Gun: Maverick, que se estrenará el 25 de mayo en cines, el actor estadounidense posó para algunas fotos con la prensa; suéter, pantalón y botas negras fueron su vestimenta.

Detrás de cámaras, es amable, platicador y contagia de buena vibra a todo su alrededor, hace bromas al elenco y, lejos de sentirse la estrella internacional que es, se muestra humilde.

“Me siento muy feliz de estar aquí en México, ya lo extrañaba”, dijo en una muy breve charla exclusiva con El Sol de México en un pasillo del hotel de Paseo de la Reforma donde tuvo algunas actividades.

“Me siento muy afortunado de estar cumpliendo uno de mis sueños que es el estar viajando por todo el mundo, es increíble estar aquí”, afirmó.

Casi cuatro décadas después, Cruise nuevamente se mete en la piel de Peter “Maverick” Mitchell, para la secuela de la cinta de 1986.

Maverick tendrá que enfrentar sus miedos más profundos; además de protagonizar una misión que exige un gran sacrificio por los cielos.

“Sin duda es muy desafiante hacer esta película, siempre me pedían una secuela, y no sabía cómo hacerla ni en los ochentas, ni en los noventas, no quería hacer una película por hacerla, sentí que tenía que ser en el momento adecuado“, afirmó Cruise en una charla con fans organizada por los 40 Principales y a la que El Sol de México tuvo acceso.

En el encuentro, los actores reconocieron el gran apoyo recibido por Tom, sobre todo porque siempre trabajaron en un entorno de confianza.

“Nos entrenaron de tal manera que cuando llegamos al set estábamos listos para hacer las escenas, fue realmente increíble. Creo que una de las cosas que más me hacen sentir orgullosa es cuando Tom nos dijo que teníamos que elevar ese dolor y la intensidad que teníamos que proyectar, que en nuestros rostros no se viera que estábamos cómodos”, contó su coestrella Jennifer Connelly.

Los actores incluso aseguraron que Tom es un gran piloto ya que no sintieron miedo y hasta disfrutaron estar en los aires con el actor.

“Siempre fui muy abierto con todos, no quería que se sintieran avergonzados sobre algunas cosas de la filmación por eso yo siempre decía qué funcionaba y qué no, decir cuando algo no me salió bien para que también ellos tuvieran esa confianza hablar de las cosas que sí salieron bien.

“Desde el inicio se les preguntó (a los actores) si querían ser parte de esta película, pero para poder lograrlo tenían que asumir estos retos. Admiro que sé que estaban nerviosos, pero siguieron y nos dieron momentos maravillosos, admiro porque jamás se rindieron”, aseguró Cruise.

Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Danny Ramírez y Mónica Barbaro forman el elenco que se dio cita en la alfombra roja montada en una plaza comercial en el Toreo de Cuatro Caminos, en la Ciudad de México la tarde de ayer.

El director Joseph Kosinski también desfiló junto a su equipo y comentó sobre lo que representa este proyecto para él.

“Tenemos increíbles guionistas, eso fue lo que me gustó, al ofrecérselo a Tom de inmediato aceptó. Es increíble trabajar con él, siempre ha tenido la misma pasión, desde la última vez que trabajamos. El mensaje de la cinta es nunca dejar a tu amigo, a tu compañero, no abandonarlo”, compartió Kosinski en entrevista en la alfombra.

Minutos antes de las 18:00 horas, el elenco bajó las escaleras; vestidos de gala recibieron a su público, principalmente el protagonista quien tuvo la delicadeza de detenerse por unos minutos a saludar a sus fans.

En una sola voz, los cientos de seguidores que se dieron cita en la plaza gritaron el nombre del protagonista quien en julio cumplirá seis décadas de vida.

Al final, el elenco completo se tomó una foto con el logo del filme, mientras en su extremo izquierdo estuvo una orquesta interpretando el tema de la cinta, Hold my hand de Lady Gaga, entre fuegos artificiales que anunciaban la llegada de un nuevo éxito de taquilla para Tom Cruise.