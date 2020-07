Watchmen es la consolidación del cómic con la tv: Jesús Chavarría

Aún es un misterio el formato en el que se realizará la gala número 72 de los Emmy Awards el próximo 20 de septiembre, pero la Academia de Televisión de Estados Unidos anunció a sus nominados para una entrega en la nombres como el de Cate Blanchet, Steve Carrell y Zendaya relucieron con fuerza, igual que las series Watchmen, The mandalorian y The marvelous Mrs. Maisel.

En un acto online, Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany anunciaron las nominaciones, elegidas entre un mayor número de candidatos, 15% más que el año pasado. Una de las grandes sorpresas fue la nominación de Zendaya como mejor actriz de drama por Euphoria. “La serie hizo mucho ruido, pero que el Golden Globe, la haya rechazado el año pasado hizo pensar que ya no tendría oportunidad y que tampoco veríamos a esta actriz en la categoría más fuerte junto a Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh; así que esto le da validez y credibilidad a Zendaya, es una gran nominación”, dice el crítico Stivi de Tivi.

Con 26 menciones la miniserie Watchmen de HBO, lidera las nominaciones de este año. Protagonizada por Regina King, Don Johnson y Tim Blake Nelson, para el también crítico de televisión Jesús Chavarría, la trama “terminó de consolidar la relación que tenía que haber entre los cómics y la televisión; tarde o temprano se iba a volver algo natural, además Watchmen ni siquiera es de Netflix, que se había considerado como el 'gran monstruo' y es la que tiene más nominaciones”.

The mandalorian, una serie del universo Star Wars, lanzada en la plataforma de Disney+, logró 15 nominaciones, entre las que destacan Mejor serie de drama, Música, Diseño de producción y Dirección de fotografía. Al respecto, Chavarría destaca cómo “se tiene la impresión de que hay franquicias con las que ya no se puede hacer nada, pero siempre que haya alguien con cierta visión y se involucre a los creativos y talentos adecuados, puedes darle la vuelta y ofrecer algo distinto, o al menos llamativo que realmente pueda funcionar”. La serie compite como Mejor serie de drama con Better cal lSaul, The crown, The handmaid’s tale, Killing Eve, Ozark, Stranger things y Succesion.

Respecto a otras nominaciones menos sorpresivas, Sitivi de Tivi comenta que “Cate Blanchett, por Mrs. America, ya lo veíamos venir; Meryl Streep, quien está nominada a mejor actriz de reparto en drama, porque es ella y nada más con mencionarla ya sabes que la van a nominar. No es su mejor trabajo, en mi opinión, su personaje no me pareció bien estructurado, pero ella lo hace bien y siempre que se anuncia, no importa que esté vendiendo chocolates, la van a nominar".

Para el experto, la gran ausencia en las candidaturas como mejor actriz para serie de drama, fue Rhea Seeahorn, Kim Wexler en Better call Saul. "Ella es la contraparte del protagonista, una mujer que conforme avanza la serie se va mostrando más fuerte, una mujer con ira contenida, que está viendo cómo el amor de su vida se está convirtiendo en un tirano y ella tiene que aceptarlo o dejarlo ir. Yo creo que la razón es porque es una actriz poco conocida, tiene éxito pero bastante moderado, al final hay que recordar que los Emmy lo que quieren es vender, que la gente quiera ver a sus nominados y que de esa manera crezca el rating”.

En cuanto a las categorías principales de actores se refiere; Steve Carrell, comparte nominación a mejor actor en una serie de drama con Jason Bateman, Sterling K. Brown, Brian Cox, Billy Porter y Jeremy Strong; de esta decisión, Jesús Chavarría destaca, “a Steve Carrell lo conocemos más por su línea de comedia pero con esta nominación nos, nos damos cuenta de que a veces es más fácil en TV, en vez de en el cine, que los actores prueben otros registros”.

Este año las latinas pisan con fuerza los premios Emmy: Shakira y Jennifer López están nominadas en las categorías Mejor especial de variedad en vivo, Dirección para un especial de variedades, Dirección de iluminación para una variedad especial y Dirección musical.

“Este es el segundo especial de medio tiempo del Super Bowl nominado en la historia de los Emmys, es un show que todo el mundo vio y tiene ahí a dos figuras latinas bastante importantes. Es una gran sorpresa, compite contra los Oscars y contra los Emmys del año pasado, la verdad es que yo no sé si gane, no lo creo, todo puede pasar, pero el simple hecho de que esté ahí es fantástico”, subrayó Stivi de Tivi.

La lista completa de los nominados está disponible en el sitio web oficial de los Emmy Awards, que este año serán conducidos por Jimmy Kimmel, en una gala el próximo domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas cuyo formato no ha sido confirmado si será de forma presencial o en línea.