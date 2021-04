¡Y se hizo la luz! (Let there be light!) representa a México en Festival Earthquake Latin America

Elementos como la naturaleza y la religión se ven confrontados en ¡Y se hizo la luz! (Let there be light!), una obra escrita por Frida Tovar Velázquez que este fin de semana debutó en el Festival Terremoto/Earthquake Latin America, como parte del colectivo Same Boat Theater.

El montaje, pensado en un formato mini teatro zoom, contrapone dos monólogos donde se da un dilema entre el ser humano y la naturaleza, así como de elementos y creencias religiosas.

“Una de las peticiones para formar parte del festival era tomar un elemento de la naturaleza y pensar cómo se relacionan los seres humanos de tu país con él. Yo elegí el fuego, porque una de las noticias más impactantes en México respecto a ese tema son los incendios forestales en Michoacán. Así que comencé a generar el hilo narrativo y pensé en algunas tradiciones del país, donde una de las más conocidas es el de las quinceañera”, comenta Tovar en entrevista.

¡Y se hizo la luz! (Let there be light!) tiene como protagonista a Judith Inda, quien interpreta a Dios, cuyo poder se ve sobrepasado por la fuerza de la naturaleza; y Annya Katerina, como una tragafuegos que representa la parte incendiaria del ser humano. Ambas cuentan sus monólogos desde una pantalla dividida de zoom, donde las luces y los efectos digitales apoyan la narración.

“Quería pensar en la metáfora del incendio, cuando alguien está muy molesto y dicen que es un incendiario. Es una mujer muy enojada que representa lo que puede llegar a hacer el ser humano en general con la naturaleza. Y como éste se trata de un festival sobre el medio ambiente retomé la idea de la naturaleza con los hombres”, comenta la escritora.

La obra, dirigida por Alejandra Anzorena, también hace una crítica a tradiciones culturales de nuestro país como es la celebración de las quinceañeras. “Me he dado cuenta que las chavitas de este siglo ya ni siquiera quieren tener fiesta. Y pensar en todo lo que implica esta celebración, donde te dicen que porque ya cumpliste años pasas a ser mujer y te preguntas ‘¿qué no lo era ya antes?’”.

¡Y se hizo la luz! (Let there be light!) fue la representante mexicana dentro de este festival de teatro virtual, en el que también participaron producciones de Venezuela y Argentina.

Frida Tovar se encuentra desarrollando otro proyecto que formará parte de su trabajo dentro de Arrecife Teatro, compañía teatral a la que acaba de integrarse; prepara una historia para niños sobre la libertad y la rebeldía que tendrá como protagonista a una chamarra de cuero.