Yuya y Siddhartha enternecen la red con la celebración del cumpleaños de su hijo Mar

Desde que la beauty blogger Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya se volvió mamá con el nacimiento de su hijo Mar, las redes sociales han volcado sus ojos sobre ella pues han podido ver una nueva faceta en la vida de la influencer, la de la maternidad.

Recientemente Yuya compartió imágenes de lo que fue la primera fiesta de cumpleaños de Mar, en las que mostró la decoración del lugar, el pastel, la comida e incluso las actividades para entretener a los pequeños invitados.

Foto: Cortesía | @yuyacst

Fue a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, donde la influencer compartió este contenido con sus seguidores.

“Desde que Mar llegó a la tierra, no puedo parar de sonreír. Gracias por todos los mensajes que nos han escrito. Recibo el cariño de ustedes como el mejor regalo”, compartió Yuya en un Tuit.

También el padre del pequeño, el cantante Siddhartha enterneció a las redes sociales pues compartió una carta en su cuenta de Instagram, en la que él y Yuya expresan sus sentimientos a su pequeño hijo.

“A mí no me importa que digan que Yuya romantiza la maternidad, a mí me encantaría tener una maternidad así. ¡Quién no quisiera tener una maternidad deseada, con una economía estable, el futuro de tus hijes asegurado y además sentirse realizada como mujer?”, “Si mis papás me quisieran como Siddhartha y Yuya quiere a Mar, no estaría en terapia actualmente”, “No quiero hijos, pero si mi vida es lo como la de Yuya entonces sí quiero”, son algunos de los comentarios en la red.