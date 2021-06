Luca, la nueva cinta de Disney-Pixar, un viaje a la inocencia

Desde un estudio profesional o dentro de un closet fue donde los actores que participan en el doblaje de Luca tuvieron que grabar sus voces para la más reciente película de Disney-Pixar.

La pandemia por Covid-19 llegó justo cuando la grabación del doblaje debía iniciar, por lo que la producción tuvo que encontrar algunas alternativas para sacar adelante el proyecto que estrena este 18 de junio por Disney+.

Gossip Expertos afirman que Nomadland hará historia en los Oscar

“Una de las preocupaciones más grandes fue: ¿Cómo vamos a hacerlo?”, recuerda la productora Andrea Warren en una conferencia de prensa virtual donde estuvo presente El Sol de México. “Así que el equipo de Pixar tuvo que enviar iPads y micrófonos a las casas de los actores y cada uno debía encontrar el lugar donde el sonido fuera mejor”.

Jack Dylan Grazer (It) pasó varias semanas en el closet de su mamá haciendo pruebas y grabando las partes de Alberto, personaje al que interpreta en la historia. “Fue un poco estresante y retador para mí. Mis vecinos enloquecieron por los gritos que provenían de mi casa. No sé qué pensaban, por qué gritaba desesperado ‘¡Ayuda!’ o cosas muy locas todo el tiempo”.

Jacob Tremblay (Wonder) fue uno de los pocos que logró grabar su voz para el personaje de Luca de la manera tradicional, poco antes de iniciar el confinamiento. “Fui muy afortunado. Me tocó ir al estudio en San Francisco, me dieron el tour y todo. Pero cuando llegó la pandemia el plan cambió.

Sin embargo tuve suerte y finalmente lo hice en un estudio en Vancouver”.

Luca sigue la historia de un pequeño monstruo marino que en la superficie se convierte en humano. Al conocer el mundo exterior gracias a su amigo Alberto, se enfrenta al reto de dejar sus miedos y explorar su curiosidad.

Motivados por conseguir una motocicleta que los llevará a descubrir el mundo, los jóvenes entran a una competencia que pondrá a prueba su amistad y conocimientos.

“Luca quiere explorar lo que hay afuera, incluso con el miedo de que lo descubran los humanos. Es un niño tímido pero que está dispuesto a explorar el mundo a pesar de las restricciones de sus padres. Pero cuando conoce a Alberto, éste le ayuda a tener cierta confianza”, señala Tremblay, el protagonista.

La cinta tiene entre su elenco a la doble ganadora del Emmy, Maya Rudoplh, quien es la voz de la mamá de Luca, una mujer preocupada por el bienestar de su hijo.

“Ella es una madre muy seria que no se anda con cosas. Y esa disciplina que tiene significa para mí amor, protección, fuerza.

Ella quiere criar a su hijo de la manera correcta y hacer las cosas bien. Es una fiera protectora, pero sabes que es alguien que ama a su hijo”, señala la actriz.

La historia proviene de las vivencias del cineasta italiano Enrico Casarosa, quien debuta como director luego de participar en otras áreas de la animación en cintas como Coco y Up.

“Nací en Génova, este pueblo cercano a la Riviera”, explica el realizador. Yo era este niño tímido sobreprotegido por mi familia y cuando conocí a mi mejor amigo a los 11 años mi mundo se volvió un problema. Él no tenía mucha supervisión en casa, así que los veranos donde nos veíamos descubrimos muchas cosas y nos metimos en problemas. Él me hizo pensar en cómo descubrimos nuestra identidad cuando nuestras amistades nos ayudan a encontrar quiénes queremos ser”.

Además de enaltecer el valor de la amistad, Luca tiene un mensaje que invita a sus espectadores a no tener miedo. Con la frase “¡Silencio, Bruno!”, el personaje de Alberto invita a callar la voz en nuestras cabezas que nos intimida o impide tomar un riesgo.

“Es una de las cosas más cruciales que puedes aprender en la vida: eliminar la duda.

Yo tenía a mi propio Bruno en mi cabeza por años y ahora soy alguien que está lleno de confianza”, dice el actor Jack Dylan Grazer.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La productora Andrea Warren destaca que el objetivo de Luca es enviar un mensaje sobre el valor de encontrar a un buen amigo y tener el entusiasmo de tomar riesgos para cumplir nuestros sueños.

“Hay muchas cosas en esta película. Para mí el mensaje principal tiene que ver con el significado de la amistad. Otra es con la frase ‘¡Silencio Bruno!’ y cómo todos tenemos nuestras dudas y cómo logramos superar eso. Espero que algunos de esos mensajes lleguen al público, especialmente a los niños”.

Disney modificó su lanzamiento y decidió que se verá de manera exclusiva por Disney+ sin la necesidad de un costo extra.