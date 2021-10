Maratonista sanjuanense gana segundo lugar

El corredor sanjuanense, Jesús Trejo Luján subió a podio al conseguir un segundo lugar del Maratón de León, Guanajuato en la categoría 70, formando parte del club Fénix.

Trejo es originario de La Laborcilla, es un referente del atletismo que ha corrido los maratones El Bicentenario, en Jalisco, en San Luis, León, quien inició en el mundo de las carreras por una invitación de un amigo, recuerda que en su debut como corredor ni siquiera portaba ropa deportiva y uno de sus amigos le prestó un short.

El medallista cuenta que en esta carrera sufrió de una lesión lo que lo limitó en el trote y hacer su mejor tiempo, finalizando en 4 horas con 1 minuto y 30 segundos. El evento demandó a los corredores cumplir con los protocolos de sanidad, portar el cubrebocas, hacer calentamientos a distancia y salir por bloques en pequeños grupos.

El ganador es una persona de retos, apasionado por las carreras quien ha representado con orgullo no sólo a San Juan del Río, incluso a Querétaro. Integra al club sanjuanense Fénix el cual se hizo presente en la carrera con 20 corredores, participando en diferentes distancias, 10, 21 y 42 kilómetros 195 metros.

“No soy mucho de correr Maratón soy más de 10 y 21 kilómetros, me hizo la invitación el corredor Noe Feregrino. Ya tiene rato que llevo en este y entreno para lograr entrar en los primeros lugares. Cuando me entero que no va haber premio en 10 kilómetros, solo en Maratón. La preparación ya no fue lo que era, faltaba muy poco”, contó.

“Con la pandemia no pudimos salir a correr pero me propuse hacer los entrenamientos para asistir a este Maratón, le dije al Club Fénix que si quería ir”, describió el corredor.

Al mismo tiempo agradeció al equipo Fénix por esperarlo en meta y darle ánimos a finalizar el recorrido.