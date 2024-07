A nombre del SAT, intentan extorsionar a comerciantes

Uno de los modus operandi de intento de extorsión que se ha detectado y ha sido frecuente durante el año entre los comercios del centro de San Juan del Río es el de personas que a nombre Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitan cuotas a los negocios, afirmó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en este municipio, José Guadalupe Román Flores.

Detalló que este intento de extorsión se da a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o de manera presencial. Explicó que las personas que comenten estos actos se dicen pertenecer SAT para luego solicitar dinero a los negocios de diferentes giros. Ante ello, manifestó que se ha alertado de la situación a los comerciantes, a quienes se les ha invitado a no caer en los engaños y denunciar ante las instancias competentes.

Local Siguen intentos de extorsión a negocios

Si bien no refirió un número exacto de casos, aseveró que aunque el cobro de cuotas a nombre del SAT es uno de los intentos de extorsión más frecuente, también se han presentado incidencias en donde las personas dicen representar a dependencias de inspección e incluso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Eso (la extorsión) desgraciadamente sigue existiendo porque es una mala práctica de personas, de negocios, con supuestos (…). En la modalidad hacia los negocios es pidiendo a nombre del SAT, a nombre de alguna dependencia de inspección o alguna institución. Lo que nosotros decimos es que si estamos dentro de la formalidad, no tienen que pagar absolutamente nada y que tienen el respaldo de la cámara”, comentó.

Añadió que otra de las modalidades que se ha detectado es el hackeo a cuentas de WhatsApp de comerciantes, donde las personas que cometen este acto se hacen pasar por la víctima para solicitar depósitos de dinero, tanto a integrantes del sector, amigos y familiares. Manifestó la Canaco en San Juan del Río, ha hecho un llamado insistente para que se denuncien este tipo de actos.

Por otra parte, aseguró que hasta la fecha no se han registrado casos del llamado “cobro de piso”, apuntando que la principal incidencia de la que son víctimas los comerciantes son los intentos de extorsión en su diferentes modalidades.

“Solo han sido intentos de extorsión que han sido en diferentes modalidades, principalmente que están hablando del SAT, que están hablando del seguro, pero derecho de piso, no. Incluso de manera presencial lo han hecho (…). No tenemos cuantificados cuantos (…). No llegan desgraciadamente a la denuncia. Entonces, por eso, nosotros promover la cultura de la denuncia para poder generar una estadística y poder generar banderas”, dijo.