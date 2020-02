A paro 700 trabajadoras del municipio sanjuanense

Cerca de 700 empleadas del gobierno municipal de San Juan del Río podrían no presentarse a trabajar el próximo 9 de marzo, con motivo del paro nacional ¡El Nueve Ninguna se Mueve!, expuso el alcalde, Guillermo Vega Guerrero.

“Estamos hablando que son cerca de 700 trabajadoras, las que podrían no presentarse y es extensivo a DIF, al Instituto de la Mujer, a JAPAM, a Policía y, repito, es un tema de reconocer que tenemos un problema grave”.

Local Municipios de la región se unen a paro ¡El Nueve Ninguna se Mueve!

Reiteró lo expuesto en redes sociales y dijo que San Juan del Río fue de los primeros municipios del país y el primero en el estado en sumarse abiertamente en este movimiento apolítico, en el que la ciudadanía convoca a que todos hagan un alto para reflexionar sobre la problemática de violencia que enfrentan las mujeres.

Y es que subrayó que en el tema de seguridad “todos hemos estado equivocados”, pues se busca eludir la responsabilidad y culpar a otros, de ahí que es necesario aceptar dicha responsabilidad e invitar a la colaboración.

“En el tema de seguridad todos tenemos que estar unidos y no politizar, no partidizar. Apoyo el movimiento del 9, es libre que no venga cualquier compañera de trabajo, si alguien desea venir, está en su derecho, pero a quien no venga no se le va a descontar el día”.