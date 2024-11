A revisión cableado aéreo en calle Morelos

Roberto Cabrera Valencia presidente municipal de San Juan del Río, afirmó que se revisarán los reglamentos actuales para saber cuáles serían los mecanismos adecuados para que la empresa de telefonía que actualmente tiene colocadas líneas aéreas de cableado, sobre la calle Morelos, que ya había sido limpiada en la administración 2009-2012, pueda retirarlos, respetando la imagen del lugar.

Señaló que el tema de imagen urbana es muy importante y que incluso ya se tiene el proyecto para eliminar el cableado aéreo de la Avenida Juárez, por lo que será fundamental que se revisen, actualicen y apliquen reglamentos adecuados para garantizar que estas acciones perduren.

Recordó que actualmente se han hecho ajustes importantes a su gabinete y entre ellos, se buscó que Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabajen de la mano, ya que es un área que tendrá mucha presión debido a los proyectos que se tienen, y por lo tanto, deberán tener un proyecto claro que se deberá entregar en próximas fechas y en ellos se contemplaría la revisión de las normativas, para tener claro el panorama en la calle de Morelos y el resto del municipio, además de respaldar la obra de limpieza que se hará en avenida Benito Juárez.

“Ya tenemos un plan de manejo, ya la pasada administración se hizo un plan de manejo que además, está totalmente formalizado y legal. Esta es una hoja de ruta, además de difundir y promover dónde vivimos, que es en una ciudad patrimonio, y tenemos que operar temas de normas y lineamientos reglamentarios de legislación, hay que revisarla para poder aplicarla”.

Dijo que se buscará tener cableado subterráneo como el caso de Querétaro y recordó que los primeros esfuerzos fueron en las administraciones 2006-2009 y también en la 2009-2012, ahí culminaron los trabajos en esta materia, pero que se retomarán ahora con la Avenida Juárez, por lo que se deberá que revisar lineamientos para aplicarlos.

Por último, dijo que aún no se ha tenido contacto con la empresa de telefonía, propietaria de las líneas que actualmente están sobre la Calle Morelos, pues reiteró que no podrán hacerse movimientos en tanto no se tenga lineamientos claros, reiterando que apenas están haciendo la planeación y detalló que se le ha pedido al jefe de gabinete que haga una revisión de toda la normativa reglamentaria para ajustarla a estos tiempos.