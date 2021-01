A través de cita adultos mayores pagan predial

A través de cita programada, habrá atención diaria para 100 adultos mayores que deseen acudir de forma presencial a pagar su impuesto predial en el Centro Cívico, esto con la finalidad de evitar riesgo de contagio de coronavirus a este sector vulnerable de la población, informó Itzcalli Rubio Medina, secretario de Finanzas Públicas.

Recordó que los adultos mayores tienen el beneficio de pagar sólo una UMA (Unidad de Medida y Actualización) por concepto de impuesto predial, por lo regular son los más cumplidos y acuden en los primeros días del año, por lo que se busca que no haya aglomeraciones.

“Con el objetivo de no hacer aglomeraciones y sobre todo porque son adultos mayores, vamos a estar atendiendo a 100 adultos mayores diario, aquí en las instalaciones de Centro Cívico, a través de citas, las citas las pueden sacar en el call center”.

El funcionario municipal recordó que en San Juan del Río existen alrededor de cuatro mil claves catastrales, cuyos titulares son adultos mayores, quienes podrán programar su cita entre enero y marzo. Agregó que sólo se permitirá que acuda el adulto mayor con un acompañante.

“Ellos tienen los tres meses para poder venir a hacer su papeleo y poder obtener su beneficio fiscal, pero lo vamos ir haciendo a través de citas. En años pasados no había el tema de la pandemia, como llegaban, los íbamos atendiendo, ahora no, queremos darles una atención más afectiva, que no haya tanta gente y aquí van a estar al aire libre”.