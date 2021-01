Abigail Arredondo apuesta por los jóvenes

La precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, apuesta por el trabajo y dinamismo de la juventud queretana en la toma de decisiones.

Aseguró que en el PRI las inquietudes, aportaciones y estrategias de la juventud sí son escuchadas porque su juventud inyecta energía e ideas innovadoras que son de gran importancia para la construcción de la agenda y los procesos que vienen en camino.

“Yo lo que les puedo decir a todas y todos ustedes, es que nunca desistan de sus metas, de sus sueños, el ser joven te impulsa a no tener límites, ustedes inyectan dinamismo y exigencia, buscan nuevas formas de comunicar, yo les digo y no me cabe la menor duda, que el PRI es el partido más cercano a la juventud, lo demuestra con hechos, con acciones”, afirmó.

Arredondo Ramos quien seguirá recorriendo los 18 municipios para tener acercamiento con la militancia priista, afirmó que es tiempo de sumar y multiplicar, y la juventud es claro ejemplo de que su voz vale mucho en la toma de decisiones del PRI, que es el único partido que garantiza candidaturas en sus estatutos.

Se estima que en Querétaro hay más de 606 mil jóvenes, es decir, un 27% de la población en el Estado.